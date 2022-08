Congo-Kinshasa: Validation du plan opérationnel national du PDDRC-S

Le plan opérationnel du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS) a été validé, mercredi 17 aout, au cours d'un atelier à Kinshasa. Ce document constitue un guide pour l'élaboration des plans opérationnels provinciaux du P-DDRCS. Il décrit de manière pratique la méthodologie, les activités, les modalités de mise en œuvre, les objectifs, les résultats, la périodicité et les coûts des réalisation de ces plans provinciaux.

Avec l'appui des partenaires, le plan validé se focalise sur l'engagement communautaire et renforce la résilience des communautés pour que les bénéficiaires soient des acteurs de paix.

A l'occasion, le coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tambwe a expliqué le sens de cet atelier :

" Il fallait éclater de manière pratique ce qui doit être fait dans chaque pilier de ce plan stratégique et savoir quel coût et comment et quand il faut le faire, avec quoi. Maintenant au niveau de Kinshasa, il était question d'ouvrir un atelier sur l'ensemble des activités relatives à la coordination ".

Pour sa part, le coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis espère déjà à la réussite de ce programme :

" Cette étape est vraiment importante. C'est le premier étage de la fusée. C'est le plan opérationnel national et très vite, il faudra donc des plans provinciaux pour que, sur le terrain, les choses avancent et que les attentes qui ont été créées par ce programme ne soient pas de fausses attentes ou créer des déceptions mais vraiment créer un avenir pour les communautés de l'Est du Congo en termes de cette réintégration des combattants. "

Après la validation de ce plan opérationnel national, l'élaborés des plans des provinces de l'Ituri, du Nord et Sud-Kivu démarre en septembre prochain.

L'atelier de ce mercredi est intervenu après la validation, en avril dernier, de la Stratégie nationale par le Comité de pilotage du PDDRCS.