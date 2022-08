Ile Maurice: Pourquoi détourner le métro vers Côte-d'Or ?

Hier, Osman Mahomed se demandait pourquoi emprunter des milliards de roupies pour l'extension du tracé du métro dont la rentabilité n'est pas assurée, surtout à un moment où le pays croule sous les dettes.

Il ne comprenait pas non plus la logique d'encourager l'usage de la voiture "en même temps". Nous revenons aujourd'hui sur un point que le député travailliste a soulevé: pourquoi le métro à Côte-d'Or ?

Le 20 juin 2017, le ministre des Infra- structures publiques d'alors, Nando Bodha, annonçait au Parlement : "And in the end, we want to have a Metro from Mahebourg to Grand- Baie." À l'époque, on pensait à une ligne Mahébourg-Grand-Baie au cas où une extension était prévue. D'après cette logique qui est toujours valable aujourd'hui, après Curepipe-Port-Louis, les tronçons Port-Louis-Grand-Baie et Curepipe-Mahébourg allaient boucler la boucle, ces deux tronçons étant jugés les plus utilisés. Surtout, ils pourraient aider au convoyage des touristes vers les hôtels du Nord, en leur évitant la congestion routière des villes.

Combien de fois n'a-t-on pas vu les touristes s'impatienter dans leur taxi, voiture de location ou car ? "Ce premier contact avec notre île qui leur promettait repos et calme, loin des embouteillages urbains qu'ils fuient d'ailleurs durant leurs vacances est déterminant", nous dit un ancien haut fonctionnaire qui a travaillé sur le premier projet Mauritius Light Rail Transi Ltd. Ce que notre interlocuteur trouve en- core plus injustifié, c'est qu'alors que le métro a pour objectif premier d'aider à décongestionner nos routes, le projet d'extension ne semble en aucune façon satisfaire cet objectif. "Avez-vous déjà vu un bouchon dans les environs de Côte-d'Or vous?"

Contacté, Nando Bodha se rappelle que le projet éventuel d'extension allait se faire petit à petit mais vers Mahébourg d'une part et Grand-Baie d'autre part. "Nouvelle-France allait être un premier relais vers le Sud et Pamplemousses vers le Nord. Il n'a jamais été question d'extension vers Côte-d'Or." Rejoignant l'ancien haut fonctionnaire, Nando Bodha est d'avis que la "bifurcation" du projet vers Côte-d'Or n'apportera pas la masse critique nécessaire pour rentabiliser le métro.

"Doit-on attendre un événement en ces lieux pour remplir le métro ? Quid des autres jours ? De toute façon, on préférerait prendre le bus de Côte-d'Or pour se rendre par exemple à Port-Louis au lieu de prendre le métro qui passera par les agglomérations de Rose-Hill et Beau-Bassin." Et pourquoi d'après lui le Premier ministre insiste-t-il pour ce tronçon ? "Décision politicienne et je dirais même plus personnelle pour démontrer que le quartier se développe et s'assurer ainsi qu'il soit réélu." Ses autres collègues ministres du Nord notamment apprécieront.