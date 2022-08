Sénégal: Wade aux militants de l'inter-coalition wallu-yewwi askan wi - "Ne vous laisser pas divertir par des personnes qui cherchent à nous désunir"

L'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade par ailleurs, Secrétaire général national du Parti Démocratique Sénégalais (Pds) s'est prononcé hier, mercredi 17 juillet sur les résultats obtenus par l'alliance politique Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi à l'issue des élections législatives du 31 juillet dernier.

Dans une circulaire rendue publique, l'ancien président du régime libéral félicitant ses "frères et sœurs, militantes et militants" du Pds s'est réjoui des "80 sièges de députés à l'Assemblée nationale et une majorité́ politique et arithmétique obtenue qui fait de notre parti la première force de l'opposition parlementaire".

Poursuivant son propos, Maître Abdoulaye Wade a, par ailleurs, invité les tous les militants et sympathisants de cette nouvelle alliance à "ne pas se laisser divertir par des personnes qui cherchent à désunir pour casser le formidable élan et la nouvelle dynamique née de la victoire de WALLU-YEWWI ASKAN WI au soir des élections législatives du 31 juillet 2022".

Par ailleurs, revenant sur la situation interne de son parti, le Pds, Me Wade annonce la reprise des opérations de vente des cartes sur l'ensemble du territoire national qui avaient été suspendues provisoirement pour les besoins de la campagne électorale.

"Ainsi, je vous invite à reprendre immédiatement les opérations de placement et de vente des cartes du parti ainsi que les opérations de renouvellement des structures dans toutes les sections et fédérations du Parti", a lancé l'ancien Président de la République qui instruit également le président de la Commission nationale de vente des cartes et de renouvellement des structures, le " frère " Saliou Dieng de " relancer les opérations, de remobiliser les superviseurs et les commissaires politiques pour reprendre les opérations à partir du 1er septembre 2022 dans toutes les sections communales des fédérations du PDS "