Sénégal: Apres deux ans de partenariat - Vers la fin de la collaboration entre l'OM et Diambars

C'est la fin de la collaboration entre Diambars et l'Olympique de Marseille. D'après La Provence, l'accord qui existait entre le centre de formation et le club français prendra fin en septembre. Selon la même source, les sommes allouées pour le partenariat, ajoutées au transfert du central de Diambars Mikayil Ngor Faye, mal apprécié par le club phocéen, seraient la cause de la rupture. Cet accord signé en 2019 prévoyait un échange de compétences techniques et la formation de joueurs performants pour le club phocéen.

Après deux ans de collaboration, Diambars et l'Olympique de Marseille se séparent. Le contrat qui se termine au mois de septembre prochain ne sera pas renouvelé. Une situation qui planait depuis quelques semaines avec le supposé conflit entre l'Académie et le club phocéen sur l'affaire du transfert de Bamba Dieng, écarté par le coach Tudor et invité à partir par la direction marseillaise.

Le président fondateur de l'Institut Diambars, Saër Seck, a expliqué à La Provence que cette situation compliquée pour l'ancien pensionnaire de l'Académie de Saly ne serait pas liée au désaccord entre Diambars et l'OM.

"Bamba Dieng ? Aujourd'hui, c'est un problème entre l'OM, le joueur et son agent. Diambars n'est pas au milieu de cette affaire", a-t-il expliqué. Il affirme également n'avoir pas eu écho d'une décision de Pablo Longoria et qu'une rencontre est prévue dans les prochains mois. D'après la même source, on estime au sein de l'OM que le coût annuel sur le partenariat Diambars-Olympique de Marseille, évalué par le club entre 700 000€ (plus de 455 millions F CFA) et 800 000€ (plus de 520 millions F CFA), est trop élevé par rapport au nombre de joueurs finalement recrutés selon La Provence.

Le président marseillais et ses associés estimeraient que la somme allouée à ce projet et dépensées par an représentent trop par rapport aux retours et devrait être utilisée pour le scoutisme sur tout le continent africain.

Le faux bond de Mikayil Ngor Faye, défenseur de 18 ans qui devait rejoindre l'OM en provenance de Diambars mais qui a préféré aller s'entraîner avec le Dinamo Zagreb sans donner de nouvelles aux deux clubs, serait également mal passé auprès de la direction.