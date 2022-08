Nigeria: Mondial féminin U20 - Le Nigéria défie les Pays-Bas en quarts après un parcours parfait en poule

Le Nigéria a battu 3-1 sans surprise le Canada ce jeudi matin au Estadio Alejandro Morera Soto, lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA des moins de 20 ans.

Dans un match où elles partaient favorites, les Nigérianes ont encaissé tôt, après 2 minutes seulement. Kaila Novak a ouvert le score, surprenant les Ouest-africaines dans ce dernier duel des phases de groupes.

Unique buteuse lors de la précédente victoire des Super Falconets contre l'équipe sud-coréenne, Esther Onyenezide a marqué deux pénaltys (24e & 32e). Elle a égalisé le but sur pénalty, avant de permettre aux siennes de prendre le dessus.

Dans une seconde période assez rude, Chioma Olise a douché les derniers espoirs des Canadiennes de revenir au score, avec un but à la 90e minute. Avec 3 victoires en autant de matchs, le Nigéria termine leader du Groupe C et affrontera en quarts de finale les Pays-Bas (tombeurs des Etats-Unis et du Ghana en phase de groupes).

Pour ce tournoi Mondial qui se déroule au Costa Rica, le Nigéria et le Japon sont les seuls à réaliser un parcours parfait en phases de groupes. Les Japonaises ont marqué 6 buts et encaissées un. Les Nigérianes sont à 5 buts signés et un encaissé.