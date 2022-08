Algérie: Au moins 38 morts et 200 blessés dans des feux de forêt, le bilan s'alourdit

Les médias locaux dénombrent 38 morts et plus de 200 blessés alors que le bilan ne cesse d'évoluer. Plus de 1 800 hectares de broussailles et 800 hectares de forêt dans 14 départements du nord du pays sont ont été ravagés par les flammes qui ont envahi aussi bien les forêts que les villages. La situation est inquiétante et de nombreux habitants ont été contraints de fuir leur maison.

Plus de 300 familles ont fui leurs logements face à des " scènes de désolation ". Sur les réseaux sociaux, des photos montrent des habitants encerclés par les flammes et fuyant les feux qui se propagent encore et encore. Les images télévisées sont impressionnantes.

Le département le plus touché est El Tarf, à l'extrême nord du pays, près de la frontière avec la Tunisie, où 30 personnes ont trouvé la mort. Selon les médias locaux, la plupart ont été emportés par une tornade de feu alors qu'ils prenaient la route pour se réfugier dans un parc animalier.

Selon le ministre de l'Intérieur, les pompiers, l'armée nationale et les agents de la protection civile travaillent 24 heures sur 24. Des hélicoptères des forces aériennes sont venus en renfort pour atteindre les zones inaccessibles par le sol. L'État a même loué un bombardier d'eau à la Russie, mais ce largueur d'eau est tombé en panne, il ne sera à nouveau opérationnel qu'à partir de samedi.

Ces incendies relancent d'ailleurs le débat sur le manque de bombardiers d'eau qui avait agité le pays en 2021. Les feux de forêt dans le nord du pays avaient alors fait au moins 90 morts. L'Algérie devait acheter à l'Espagne sept avions bombardiers d'eau, mais à la suite de la complication des relations entre les deux pays, le contrat de vente a été annulé.