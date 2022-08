Gabon: "La transformation des capacités passe par divers changements positifs et durables dans tous les domaines"

"Le monde étant en évolution constante et rapide, les leaders doivent faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. La clé réside dans le Leadershift". Ce sont là, les propos tenus par Pépécy Ogouliguendé, Présidente de l'ONG Malachie lors deux grandes activités de "Masterclass du Leadershift" et de la "Retraite du Leadershift". Ces activités se sont déroulées du 13 au 15 août dernier à Port-Gentil. Plusieurs thématiques ont été évoquées telles que le Leadership, la Gestion des Finances, le Networking ou encore le Personal Branding.

Elles étaient nombreuses, ces femmes venues pour se former et surtout enrichir leur connaissances sur le thème : " PCA DE SA VIE : mutualisation des bonnes pratiques, trajectoires du leadershift des femmes. ". Beaucoup d'entre elles ont trouvé leur compte en répondant à l'invitation de Pépécy Ogouliguendé, CEO de Lead'Life By Pepecy Academy. Elle a avant tout propos, expliqué que "L'accélération de la transformation ou le renouvellement des capacités passe par divers changements positifs et durables dans tous les domaines".

Elle a poursuivi ses propos en indiquant que le leader doit gagner en perspicacité et en orientation stratégique afin d'adopter et de mettre en œuvre, des changements. Il ne s'agit plus de maintenir le cap, mais de modifier la trajectoire et se positionner en faveur de nouvelles réalisations enthousiasmante. Pépécy Ogouliguendé soutient que "La somme de ces changements peut aboutir à des sociétés transformées dans lesquelles les femmes et les autres groupes marginalisés pourront pleinement exercer leurs droits".

En bonne pédagogue, la CEO de Lead'Life By Pepecy Academy, a su expliquer et faire encrer la notion de leadershift aux participants venus nombreux. "Par leadershift, on entend toute accélération du leadership à une vitesse supérieure" qui remet en question et corrige les inégalités structurelles et contribue à la production d'un plan d'action du changement" fait-elle savoir.

Le programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD), que les leaders mondiaux ont adoptés en 2015, constituent une feuille de route visant des avancées qui sont durables et ne laissent personne pour compte.

L'instauration de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes fait partie intégrante de chacun des 17 Objectifs. Ce n'est qu'en garantissant les droits des femmes et des filles dans l'ensemble des objectifs que nous parviendrons à assurer la justice et l'inclusion, à développer des économies qui bénéficient à toutes et tous et à préserver l'environnement que nous partageons, aujourd'hui et pour les générations futures.

De même, le programme Gabon égalité, élaborée sous l'égide de la Retour ligne automatique Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) pour la famille, à travers la Stratégie de promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités femme/homme 2020 propose 33 mesures pour renforcer les droits des femmes et l'égalité femme-homme au Gabon.

Ces 33 mesures devraient être mises en œuvre sur une période 3 ans et parmi celles-ci, 9 sont considérées comme mesures phares. Elles s'articulent autour des violences, de l'éducation, de la santé, du droit de la famille et de la diplomatie... .

Ainsi, convaincus que l'absence de la croissance des femmes, dans les sphères décisionnelles et dans les organisations stratégiques et opérationnelles n'est pas seulement due à un manque de femmes compétentes, mais de prise de conscience du leadership tant au foyer que dans le monde professionnel ou celui de l'entreprenariat et des affaires, mais surtout à un faible renforcement de capacités en matière managériale.