Congo-Kinshasa: Bukavu sous déploiement policier - Dr Denis Mukwege empêché de se rendre à Kisangani

Le Dr Denis Mukwege n'a pas pris son avion pour Kisangani où il devrait donner deux conférences scientifiques à la suite d'une situation confuse et inattendue dans la ville de Bukavu. La ville de Bukavu s'est réveillée, le 18 août, au milieu d'un remue-ménage inattendu, alors que la veille rien ne présageait pareille situation. L'on rapporte que, dans la nuit, il y a eu un déploiement militaire et policier. La raison avancée, c'est l'ultimatum d'un mois accordé aux motocyclistes afin de s'enregistrer, ainsi que l'interdiction de circuler sur l'avenue Patrice-Emery-Lumumba. Et pourtant, ce moratoire accorde aux motards de la ville chef-lieu de la province du Sud-Kivu n'est pas encore arrivé à son terme. Les motocyclistes ont d'ailleurs manifesté à ce sujet.

En fait, la raison de cette situation anormale à Bukavu est à chercher ailleurs, souffle-t-on dans la ville. Le prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege, devrait donner deux conférences scientifiques dans la ville de Kisangani dans la province de la Tshopo sur " Les fistules traumatiques " et sur " Le viol comme arme de guerre ". Mais il ne peut pas se rendre à l'aéroport de Bukavu afin de prendre son avion, car la route d'Uvira est fermée, on observe d'autres barricades sur d'autres artères à travers toute la ville, entre autres à Cahi et Essence.

Bien plus étonnant, tous les vols sont annulés entre Bukavu et Kisangani sans aucune explication plausible. Alors qu'il pouvait même se déplacer à bord d'un jet privé comme d'habitude, Dr Mukwege ne peut même pas quitter Panzi pour l'aéroport. Au niveau d'Essence, un véhicule de l'hôpital de Panzi a même été bloqué pendant des heures.

Le mardi, l'Université de Kisangani qui devrait accueillir les deux conférences de " L'homme qui répare les femmes " a, dans un communiqué signé par son recteur, décliné la tenue de ces rencontres scientifiques du Prix Nobel de la paix, en avançant les raisons d'incapacité à garantir la sécurité sur le site universitaire.

Mais les conférences ont été maintenues pour le 18 août à l'Alliance française de Kisangani, avec le partenariat de l'ambassade de France et de l'Institut français de Kisangani. Malheureusement, Dr Mukwege n'a finalement pas pu quitter Bukavu. " A l'époque de Kabila, bien qu'étant la bête noire du régime,

Dr Mukwege avait quant même la liberté de ses mouvements. La situation se complique depuis que des intellectuels lui ont demandé de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle ", a fait remarquer un médecin généraliste basé à Goma. Le chirurgien-gynécologue et médecin de l'hôpital de Panzi à Bukavu n'a cependant pas encore réagi sur la demande du collectif d'intellectuels au sujet de sa candidature à la présidentielle selon la volonté et le désir d'une partie de la population congolaise.

Notons que le réputé médecin est de plus en plus critique sur la situation d'insécurité ambiante dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré l'état de siège au Nord-Kivu et en Ituri. D'aucuns se demandent si cette situation ne serait pas une sorte d'acharnement du pouvoir sur Dr Denis Mukwege.