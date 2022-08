Congo-Kinshasa: Université de Kisangani - Martin Fayulu désapprouve l'annulation de la conférence de Denis Mukwege

Pour le président national de l'Engagement pour la citoyenneté et le développement (Ecidé), la décision des autorités de cette institution est un acte " honteux et inadmissible ". Le président de l'Ecidé et l'un des leaders de la coalition Lamuka, Martin Fayulu Madidi, a exprimé, le 18 août, sa déception vis-à-vis de l'annulation de la conférence du médecin-directeur de l'hôpital de Panzi, le Dr Denis Mukwege, à l'Université de Kisangani (Unikis). L'opposant congolais a qualifié la décision du recteur de l'Unikis de " honteux et inadmissible ".

Martin Fayulu a, par ailleurs, invité cette autorité académique à fournir les vraies raisons de sa décision. " Il est honteux, surtout inadmissible qu'on refuse à un scientifique du rang du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, d'animer sa conférence à l'Université de Kisangani. J'interpelle le recteur de l'Unikis pour qu'il nous donne les vraies raisons de sa décision ", a mentionné Fayulu, sur son compte Twitter.

Denis Mukwege, rappelle-t-on, devrait tenir, le 18 août à 14 heures, une conférence sur les fistules traumatiques à Kisangani à l'Institut français, dans le chef-lieu de la province de la Tshopo. La conférence devrait être modérée par la faculté de médecine de l'Unikis.

Le prix Nobel de la paix devrait encore prendre la parole, un jour plus tard, au même endroit sur le thème " viol comme arme de guerre ". Ces deux activités, note-t-on, étaient préalablement prévues à la faculté de médecine et à l'amphithéâtre de l'Unikis. Cependant, en début de semaine, le recteur Jean-Faustin Bongilo a signifié aux organisateurs qu'à la suite du" déficit criant en logistique et en énergie ", son université ne pouvait pas accueillir cette activité.

Le recteur, saisi officiellement le 5 août 2022 par le professeur à l'Unikis et proche du Dr Mukwege, Alphonse Maindo, a dit se sentir " dans l'obligation de demander d'envisager la possibilité d'organiser cette conférence en dehors de l'Unikis compte-tenu du contexte actuel, caractérisé par des manifestations violentes des étudiants ".

L'Université, a-t-il argumenté, n'est pas en mesure d'assurer la sécurité et la protection des infrastructures et des personnes en cas de débordement. Tout comme elle n'est pas à même de garantir les conditions matérielles et techniques du déroulement des activités. Pour ces raisons donc, ces deux conférences ont été délocalisées et tenues en dehors de l'Université de Kisangani. Et cette délocalisation a provoqué moult réactions dont celle du leader de l'Ecidé.