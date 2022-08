Congo-Brazzaville: Réforme de l'Etat - Un cadre légal en préparation

Le ministre délégué à la Réforme de l'Etat, Luc-Joseph Okio, a conduit récemment dans les départements de Pointe-Noire, de la Sangha, la Cuvette et des Plateaux, des consultations relatives à l'actualisation de l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'Etat.

Organisées grâce au Projet des réformes intégrées du secteur public, (Prisp), dans le cadre de sa composante deux, relative au renforcement de la modernisation de l'administration publique, les consultations spécifiques avaient pour objectif de collecter les avis et contributions des parties prenantes afin de jeter les bases du nouveau cadre programmatique de la rationalisation de l'Etat et de la gouvernance territoriale arrimé au Plan national de développement (PND) 2022-2026.

Les travaux des consultations spécifiques ont porté sur la rationalisation de l'Etat et sur la réforme de gouvernance territoriale. Ce qui a permis à plus de 450 participants venus des entités déconcentrées et décentralisées, des organisations patronales et de la société civile, des départements de Pointe-Noire, de la Sangha, de la Cuvette et des Plateaux, de partager leurs expériences et de scruter les matrices soumises à leur examen.

Dans chaque localité, les participants ont suivi la présentation de l'état des lieux de l'organisation et du fonctionnement de l'Etat, le cadre stratégique et opérationnel de la réforme de l'Etat ainsi que la stratégie de mise en œuvre. Ce document a fait l'objet d'un examen approfondi depuis le processus d'actualisation en février 2022 à Brazzaville.

Les groupes thématiques ont passé en revue les programmes de la réorganisation des structures de l'administration centrale, de la gestion des ressources publiques, de l'amélioration du système d'accueil des usagers du service public, du renforcement des capacités opérationnelles des structures déconcentrées et celui du renforcement du processus de décentralisation.

Pour Luc-Joseph Okio, ministre chargé de la réforme de l'Etat, il s'agit de " définir les moyens et les outils permettant de moderniser l'Etat, d'améliorer la gouvernance, en assurer un pilotage cohérent afin de garantir la corrélation entre la responsabilité, la reddition des comptes, le respect des principes d'équité, d'égalité, de transparence et d'intégrité. "

L'avant-projet sur les réformes de l'Etat sera soumis à validation technique avant son approbation par le Conseil des ministres. Une fois approuvé par le Parlement, le gouvernement va disposer d'un cadre légal de référence en matière de réforme de l'Etat assorti d'un plan d'action.