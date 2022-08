Congo-Brazzaville: AS Vegas - Hugues Mbossa à Brazzaville pour la détection des joueurs

Essayer d'aider les clubs comme l'AS Vegas à mieux former les joueurs et aussi des encadreurs afin de répondre aux exigences du football moderne, tel était le mobile du séjour à Brazzaville de Hugues Mbossa, ancien international congolais, devenu entraîneur en Allemagne.

Doless Oviebo, le président de l'AS Vegas voulant faire évoluer son club l'a contacté pour une campagne de détection organisée le 13 août au stade annexe du Complexe sportif la Concorde, en vue de lui donner un coup de pouce sur sa philosophie de placer des joueurs de cette formation en Europe. " Je travaille depuis deux ans avant avec Doless, le président de l'As Vegas, depuis le commencement du projet.

Je n'étais pas vraiment actif. Il m' a fallu donc descendre sur le terrain pour essayer de voir la manière dont il travaille, la philosophie du centre et voir s'il y a des joueurs qui répondent aux exigences de ce football moderne que tout le monde veut jouer. Le but de mon voyage était pour visiter le site et de compléter les choses qui manquent aux entraîneurs et aux joueurs pour faire évoluer le centre ", a déclaré Hugues Mbossa après la campagne de détection.

Le football congolais, a-t-il reconnu, a perdu son identité. Le travail consiste maintenant à investir dans la formation des jeunes et des encadreurs, en vue de leur permettre de répondre aux exigences du football moderne. " Nous voulons que le centre comme l'As Vegas ait une image.

C'est de mieux former les joueurs et mieux transmettre le message. Quand on évoque le football moderne, on parle plus de la vitesse. Les Africains sont techniquement forts, mais tactiquement faibles. Dans le football moderne si tu joues contre un attaquant qui va vite en tant que défenseur tu dois aussi être rapide ", a-t-il commenté.

Hugues Mbossa qui veut donner ce qu'il a reçu de l'Allemagne comme entraîneurs pour faire évoluer le football congolais puis proposer des idées avec l'ambition d'aider le président de l'AS Vegas à apporter sa pierre dans la progression du football congolais . Il a, par ailleurs, assuré que la détection d'un joueur tient compte de beaucoup de facteurs, les comportements tactiques des joueurs et individuels et la personnalité sans lesquels on ne peut pas détecter un bon joueur.

" Quand j'organise une détection, je prends les images, je les visualise et quand j'arrive à la maison je fais une analyse détaillée pour voir si le joueur répond aux critères. Si cela est le cas, on fera un travail séparé avec lui pour voir s'il répond aux exigences du football moderne, afin qu'on essaie de le proposer à un club européen pour passer le test.

C'est vrai que le niveau du football congolais ne nous permet pas de convaincre actuellement les clubs européens. Il y a deux ou trois joueurs qui m'ont impressionné, mais je ne peux pas encore les confirmer. Je vais d'abord bien analyser ce que j'ai vu ", a-t-il expliqué.

Hugues Mbossa a joué ici au Congo dans Pétrosport, EPB, la Mancha ainsi que dans différentes catégories de l'équipe nationale, sous la direction du sélectionneur allemand, Ficker, avant d'aller en Allemagne en 2004 . Dans ce pays, il a respectivement évolué en 4e division à Tus Bersenbruck, à TVSHalvese, au FC Schanberg, à Rehder et à Lohne, avant de passer la licence d'entraîneur. " J'ai profité de venir parce que mon contrat arrivait à terme et j'avais envie de venir au pays pour voir comment le centre travaille ", a-t-il conclu.