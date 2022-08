Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Guy Loando veut mettre fin aux NU et NP au sein de son administration

Le vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public, Jean-Pierre Lihau et le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, ont échangé autour de la révisitation du cadre organique de l'administration de l'Aménagement du territoire.

Au cours d'une séance de travail qui s'est tenue au ministère de la Fonction publique, les deux membres du gouvernement ont décidé d'organiser un séminaire qui réunira les experts de ces deux ministères, au Kongo central, dès la fin du mois d'août. Cela en vue de doter l'Aménagement du territoire en pleine réforme du cadre et des structures organiques susceptibles de lui permettre de jouer pleinement le rôle lui assigné, étant entendu que l'Aménagement du territoire constitue le pilier 4 de l'action gouvernementale.

L'objectif final de cette démarche est de moderniser cette administration afin de permettre à chaque agent de bénéficier non seulement d'un descriptif clair de ses attributions mais aussi d'un salaire régulier comme l'exige les lois et règlements de la République.

A en croire Me Guy Loando, la révisitation du cadre organique de son administration permettra de mettre fin au phénomène "nouvelle unité" (NU) et "non payé" (NP) ou encore non affecté. " Notre séance concernait la problématique de doter l'administration de mon ministère d'un cadre organique approprié.

Nous étions venu faire part au vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique de l'état d'avancement de ce processus afin de lever les dernières options pour qu'enfin ce travail soit fait et il a été décidé que les experts commencent les travaux dans un délai maximum d'une semaine pour pouvoir régulariser les statuts et les structures de l'administration de l'Aménagement du territoire", a déclaré Me Guy Loando au sortir de cette séance de travail. Notons que ces échanges se sont déroulés en présence des directeurs de Cabinet de ces deux ministères et de leurs experts respectifs.