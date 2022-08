Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - Kin Startup Academy 4 annonce la couleur

Initialement prévue pour le 21 août, la clôture de l'offre, lancée le 22 juin dernier à l'adresse des jeunes porteurs d'idées et de projets âgés de 18 à 40 ans de sept provinces de la RDC, est élargie à la diaspora congolaise de Brazzaville, la Belgique et la France jusqu'au 30 août.

Appelés à s'inscrire sur le site www.kinstartup.com, les porteurs d'idées et de projets sélectionnés des sept provinces elligibles vont, à partir du 6 septembre, participer au concours télévisé qui sera diffusé au mois d'octobre. Internationale, la quatrième édition de Kin Startup Academy (KSA) présentée par son fondateur Shola Deen, à l'occasion de la conférence de presse tenue le 16 août à la Clé des châteaux, inclut désormais la diaspora congolaise du Congo-Brazza, la Belgique et la France. Les contours de la prochaine édition, la quatrième, ont été dévoilés par ses acteurs principaux, en l'occurrence les coachs Paul-Martin Mutanda, Dey Muller et Félix Mangwangu associé de KSA et coordonnateur général d'Ishango startups center accompagnés de Nathalia, représentant le partenaire officiel de KSA, la Fondation Hanns Seidel.

L'inscription à KSA fixée à 10$ va constituer la cagnotte réservée au financement des trois meilleurs de cette édition. Shola Deen a souligné à cet effet que la somme récoltée servira à les récompenser : " des prix seront octroyés aux trois lauréats, le premier bénéficiera d'une enveloppe de 5 000 $, le second de 3 000 $ et le troisième de 2 000 $ à titre de subvention ". Ce qui, soutient-il, " les transforment en candidats investisseurs et d'avoir des réductions sur toutes les formations d'Ishango startups center ".

Savoir qu'à la base, a rappelé Shola Deen, KSA s'est assignée " la mission de transformer la mentalité du jeune congolais formé pour devenir employé à la fin de ses études en l'incitant à créer des entreprises dans la pensée de résoudre des problèmes de son environnement et de créer des emplois pour les autres ".

Rappelant qu'Ishango startups center est le programme phare du gouvernement visant à former les jeunes en entrepreneuriat, Félix Mangwangu, a souligné qu'à cet effet, il offre " un parcours complet de formation et d'accompagnement ". Celui-ci " débute à l'université par la stimulation qui passe par Kin Start up Academy pour transformer leurs idées en projets. Et, ils sont conduits à Ishango startups center qui les transforment en entreprises performantes ", a-t-il expliqué. Intégrés l'un dans l'autre, les deux projets, Ishango startups center et KSA, " accompagnent de bout en bout les jeunes de sorte à améliorer le taux de réussite de leurs startup et, par-delà, réduire significativement le taux de chômage en RDC depuis un an ".

Un coaching efficient

CEO de Systemage, Paul-Martin Mutanda intervient spécifiquement dans le profilage de la KSA 4 question, a-t-il dit, de " nous assurer que les candidats sont porteurs de bons projets ". Et qui plus est de " les orienter en créant un bon écosystème autour d'eux. Savoir que le profilage apporte une cartographie archétypale de fonctionnement, à l'instar d'un département de sorte à identifier le porteur de projet et le porter à être performant, lui faire acquérir les capacités nécessaires pour réussir et assurer le développement de son entreprise dans la durée.

Le but étant de pérenniser les activités des gagnants, ces nouveaux entrepreneurs, qui se mettent en place avec leurs compétences et capacités ". Parrain de KSA 4, le coach Dey Muller, opérateur économique depuis 2006 en France, lui, entend partager l'expérience acquise comme chef d'entreprise dans plusieurs domaines d'activités dont le transport, le bâtiment, l'expertise comptable, le nettoyage et la communication.

Mais aussi la science, fort des connaissances recueillies dans les études dans la gestion et stratégies d'entreprise. L'implication de la Fondation Hanns Seidel dans KSA est tenue pour un partenariat important qui s'inscrit dans la vision de l'ONG bavaroise, comme évoqué par Nathalia, en luttant contre le chômage des jeunes en RDC à travers des projets innovants.

Confortant les propos des intervenants, les témoignages des entrepreneurs Elie Mbeki et Jean-Paul Mangata Ntetika ont renseigné l'assistance sur l'efficacité de KSA. Porteurs de projets dans les éditions précédentes, ils sont tous deux lancés dans des aventures entrepreneuriales prometteuses au travers de La Fleur et Tomela wines.

Des labels respectifs de leurs productions de " bouillons d'assaisonnement culinaire " et vinicoles en fabriquant " des vins à base de jus de fruits du terroir de la RDC ". Signalons que, lancé en 2018 avec une trentaine de jeunes kinois, KSA a rempilé pour une seconde édition plus élargie en 2019 accueillant plus de 2 000. Et la troisième de 2020 s'est développée avec la participation étendue aux jeunes de cinq provinces de la RDC.