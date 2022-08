Gambie: Le projet de plantation d'arbres d'un coût de 5 millions de dalasis du Maire Bensouda vise la transformation de la Municipalité de Kanifing

Talib Ahmed Bensouda, le maire de la Municipalité de Kanifing, a inauguré un projet d'un coût de 100.000 Euros, l'équivalent de 5.700.000 dalasis, dont l'objectif est la plantation d'arbres dans la municipalité.

Ce projet de plantation d'arbres vise à cultiver environ 90.000 arbres dans la Municipalité de Kanifing. C'est le projet-phare de 180 millions du Programme de Transformation Environnemental de Kanifing (KETP).

Le projet est sponsorisé par l'Union Européenne et cofinancé par le Conseil Municipal de Kanifing et des partenaires tels que le Conseil de la Cité de Peterborough au Royaume-Uni.

Le Programme de Transformation Environnemental de Kanifing (KETP) est l'un des nombreux projets du Conseil Municipal de Kanifing (KMC) destinés à la résolution des difficultés économiques, sociales et environnementales de la municipalité.

Dans son discours d'ouverture à Fajara Barracks, où de nombreux arbres ont été plantés, le Maire Bensouda a déclaré que sous sa gouvernance, le Conseil Municipal de Kanifing ambitionne de planter plus de 190.000 arbres dans la municipalité, et ce, sur la base de son système de quartiers.

Il a ajouté: " Notre but est de planter 10.000 arbres dans chaque quartier en vue de rendre la municipalité verte. "

Bensouda a déclaré " ce projet contribuera immensément aux initiatives nationales visant à nous adapter et a réduire les effets du changement climatique. "

" Ce projet contribuera également aux Contributions Déterminées au Niveau National de la Gambie, et ce, par la réduction des émissions dans l'atmosphère. "

" La plantation de 190.000 arbres permettra une importante capture de carbone, la réduction de la pollution et la création d'un environnement plus sain et agréable " a-t-il déclaré.

Mettant un accent sur l'importance de ces arbres, Mr Bensouda a déclaré que les arbres que le Conseil ambitionne de planter fourniront de l'abri, des fruits, un air plus frais et renforcera la résilience climatique et la biodiversité dans la municipalité.

Le changement climatique est devenu une menace mondiale qui touche la vie et les sources de revenus des populations.

Le Maire Bensouda a cependant déclaré : " Nous voulons influencer la vie de nos jeunes, femmes, enfants et personnes âgées à travers le rehaussement de la qualité de l'environnement, et ce, en rendant la municipalité verte et propre. "

Mr Alieu Nyang, le directeur de projet du Programme de Transformation Environnementale de Kanifing (KETP) a déclaré que ce projet est un tournant. Il est fermement convaincu que ces arbres seront protégés et, par conséquent, contribueront immensément au développement de la Municipalité de Kanifing et de la société en général.

" Nos applaudissements aux résidents de la localité de Fajara Barrack pour le soutien que vous nous avez apporté " a-t-il déclaré, tous en félicitant tous et toutes pour leur immense contribution à la mise en œuvre de ce projet.

Représentant le Chef d'Etat-Major de l'armée, le Lt. Colonel Kuluteh Manneh a déclaré que la responsabilité incombe au public pour la protection des arbres et de l'environnement ainsi que pour la culture de nouvelles plantes pour remplacer les plantes mortes.

" Les personnes qui résidaient ici à Fajara Barracks ont été très motivés car certains des arbres dans ce camp ont été cultivés bien avant notre arrivée sur cette terre. Cela montre que les soldats qui étaient stationnés ici étaient des citoyens responsables. "

A cet égard, il a déclaré qu'il y a un besoin croissant pour la culture des plantes en vue de la préservation de l'environnement.

Mme Binta Jallow, la maire adjoint et conseillère municipale de la localité de Bakau, a déclaré que les arbres jouent un rôle important dans la mitigation des effets du changement climatique. Elle a exhorté les citoyens à protéger les arbres en vue de la stimulation du développement humain.

La maire adjoint a invité le public à apporter son soutien au Maire de la Municipalité de Kanifing dans ses efforts visant à rendre la municipalité verte et propre. Cela, a-t-elle affirmé, permettra de stimuler le développement et rehausser la santé des populations dans la cité.

Représentant le Commandant du Camp, le Major Armando Jatta a qualifié le projet de primordial, surtout en ce qui concerne Fajara Barracks. Il a déclaré que les arbres fournissent de l'oxygène, servent de nourriture et de coupe-vent parmi tant d'autres bienfaits.

Il a applaudi le Conseil Municipal de Kanifing pour ce projet de développement, tout en assurant la protection et la sauvegarde des arbres cultivés dans la caserne militaire.

Il a exprimé sa reconnaissance au Président Barrow pour la création d'un environnement propice à l'épanouissement du public, tout en applaudissant le Conseil Municipal de Kanifing pour cette initiative.

