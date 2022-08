Sud-Soudan: L'ONU appelle à agir pour stopper les attaques contre humanitaires et civils

Les Nations Unies ont appelé ce jeudi à une action conjointe pour faire face à la crise humanitaire au Soudan du Sud et à la fin immédiate des attaques contre les civils et les travailleurs humanitaires.

À la veille de la Journée mondiale de l'aide humanitaire prévue ce vendredi, la Coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan du Sud a appelé les différents acteurs à jouer collectif pour venir aux populations sud-soudanaises.

" Il faut un village pour élever un enfant. De la même manière, il faut un ensemble de partenaires pour soutenir les personnes touchées par une crise. Nous avons besoin d'efforts collectifs urgents pour aider la population vulnérable du Soudan du Sud " a déclaré dans un communiqué Sara Nyanti.

" L'impunité doit cesser "

Selon l'ONU, les travailleurs humanitaires, et très majoritairement les nationaux, sont affectés par l'impact de la violence armée, les entraves bureaucratiques et la violence ciblée. Malgré ces nombreux défis, ils arrivent à fournir une aide vitale à des milliers de personnes ayant des besoins humanitaires urgents. " Je félicite les travailleurs humanitaires et tous ceux qui risquent leur propre vie pour soulager la souffrance et sauver la vie des autres ", a-t-elle ajouté.

Outre la reddition des comptes contre les auteurs des violences, l'ONU rappelle l'urgence d'une action conjointe renforcée, d'un dialogue multidimensionnel et d'un engagement pour y répondre. " Toutes les factions armées doivent cesser immédiatement de prendre pour cible les civils, le personnel humanitaire et leurs biens ", a indiqué Mme Nyanti, relevant que " l'impunité doit cesser ".

Cinq travailleurs humanitaires tués en 2022 au Soudan du Sud

Le Soudan du Sud reste le contexte le plus violent pour les travailleurs humanitaires, suivi par l'Afghanistan et la Syrie. Cinq travailleurs humanitaires y ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions depuis le début de l'année 2022.

Entre le 1er janvier et le 30 juillet de cette année, 232 incidents liés à des contraintes d'accès humanitaire ont été signalés. Jusqu'à présent en 2022, les régions où les contraintes d'accès humanitaire ont été les plus marquées sont Jonglei et Equatoria central, qui totalisent 40% des incidents signalés depuis le début de l'année.

Alors que la crise au Soudan du Sud se poursuit, la communauté humanitaire et ses partenaires interviennent chaque jour pour fournir des vivres, mais aussi des services de santé, de nutrition et d'eau potable, des services de protection, ainsi qu'une éducation d'urgence à des millions de femmes, d'hommes et d'enfants. " Je voudrais mettre en avant les humanitaires, en particulier les femmes, qui travaillent sans relâche sur les lignes de front dans les environnements les plus difficiles, en essayant d'atteindre des milliers de personnes touchées par la crise ", a conclu la Coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan du Sud.