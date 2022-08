Afrique: Ces stars africaines qui ont changé de club lors de ce mercato estival

Comme chaque fenêtre de mercato, nombreux sont ces africains qui changent de club. En transfert libre comme coûteux, voici la liste de ces quelques Africains qui ont changé de club cet été.

Sadio Mané

Après six années passées à Liverpool, Sadio Mané est officiellement un joueur du Bayern Munich depuis quelques semaines. Le club allemand a officialisé lors de ce mercato estival, la signature de l'international sénégalais de 30 ans. Il aura coûté aux allemands un montant estimé à 40 millions d'euros environ, pour un contrat qui court jusqu'en 2025, selon parimobile.sn. Après sa signature, le champion d'Afrique sénégalais a livré ses premiers mots sous sa nouvelle tunique : " Je suis très heureux d'être enfin au FC Bayern Munich. " " Nous avons eu de nombreuses discussions et dès le début, j'ai ressenti le grand intérêt de ce grand club. Je n'ai donc eu aucun doute dès le départ : c'est le bon moment pour ce défi ", peut-on lire sur le compte officiel du club allemand. Il devrait avoir des émoluments bien supérieurs à ce qu'il percevait à Liverpool. Il percevra 1,15 million d'euros par mois en rejoignant la Bundesliga, soit près de 13,8 millions d'euros par an.

André Onana

Après sept années passées à l'Ajax Amsterdam, André Onana rejoint libre lors de ce mercato d'été l'Inter Milan. Le gardien de but camerounais s'est engagé pour 5 années en faveur des Nerazzurri, avec qui il perçoit un salaire annuel de 7,5 millions d'euros annuels, selon parimobile.cm.

En sept ans dans la capitale hollandaise, André Onana a disputé 214 matchs, remportant trois championnats des Pays-Bas, deux coupes nationales et atteignant les demi-finales de la Ligue des champions en 2019. Sébastien Haller Après avoir brillé à l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller fait son retour en Bundesliga lors ce mercato estival. C'est du côté de Dortmund que l'international ivoirien a posé ses valises, contre un chèque de 22,5 millions d'euros. L'ancien Hammer, dont le salaire annuel est de 8 millions d'euros, s'est engagé pour les 4 prochaines années avec les Borussen, selon parimobile.ci. Ses premiers mots, publiés sur le site officiel du club, l'ancien buteur de West Ham les a réservés... au Signal Iduna Park et aux supporters du Borussia. " C'est un stade génial, mais le stade le plus génial n'est rien sans ses fans. Je suis impatient de faire partie de la famille du BVB et de pouvoir ressentir le soutien de plus de 80 000 spectateurs. Ensemble, nous réaliserons, je l'espère, de grandes choses dans les années à venir et nous pourrons alors aussi faire la fête ensemble ".

Taiwo Awoniyi

Après deux belles saisons à l'Union Berlin en première division allemande, Taiwo Awoniyi fait son retour en Angleterre lors de ce mercato d'été. L'international nigérian s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec Nottingham Forest, nouvellement promu en Premier League. Les Reds ont dû débourser 20 millions d'euros, pour s'offrir l'ancien de Liverpool, soit la recrue la plus chère de l'histoire du club, selon allnigeriasoccer.com.

Voici ce que déclare le Nigérian dans le communiqué officiel du club : " Je suis très heureux d'être ici à Nottingham Forest..J'ai toujours rêvé de jouer en Premier League et après avoir parlé à Steve Cooper de nos ambitions et avoir vu Forest, avec sa grande histoire, c'est un club dont je veux faire partie. "

Emmanuel Dennis

Transféré de Bruges à Watford l'été dernier contre 4 M€, Emmanuel Dennis vient d'être officiellement recruté par Nottingham Forest, promu en Premier League. Montant de l'opération 20 M£ bonus compris selon la presse anglaise. La durée du contrat signée par l'attaquant international nigérian n'a pas été communiquée.

" L'attaquant de 24 ans arrive à Trentside après avoir atteint le double des chiffres pour les Hornets la saison dernière, inscrivant 10 buts en 33 titularisations en Premier League. Avec sept sélections internationales à ce jour pour le Nigeria, l'attaquant rapide s'associe à son compatriote Taiwo Awoniyi pour renforcer les options offensives des Reds. Bienvenue à The City Ground, Emmanuel ! ", lit-on sur nottinghamforest.co.uk. À Nottingham Forest, Emmanuel Dennis, âgé de 24 ans, retrouvera son compatriote nigérian Taiwo Awoniyi, qui évolue lui aussi sur le front de l'attaque.