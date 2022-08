Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché renoue avec les transactions de plus d'un milliard de FCFA.

Après plusieurs journées de cotation marquées par des transactions de moindres envergures, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a renoué avec celles de plus d'un milliard de FCFA au terme de la séance du 18 août 2022.

La valeur totale des transactions s'est en effet établie à 1,186 milliard de FCFA contre 185,825 millions de FCFA la veille. Avant la journée de ce 18 août 2022, le marché peinait à dépasser les 600 millions de FCFA.

Du côté des indices, on note une situation contrastée. L'indice composite (indice général de la Bourse) a baissé de 0,09% à 206,70 points contre 206,88 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a enregistré une hausse de 0,14% à 162,87 points contre 162,64 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 5,356 milliards, passant de 6227,409 milliards de FCFA la veille à 6222,053 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est également en baisse de 9,183 milliards à 8074,339 milliards de FCFA contre 8083,522 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,98% à 690 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), Bicici Côte d'Ivoire (plus 4,69% à 6 700 FCFA), Sodeci Côte d'Ivoire (plus 3,59% à 5 190 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 3,47% à 895 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 10,27% à 121 130 FCFA), BOA Mali (moins 7,40% à 1 440 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,55% à 1 070 FCFA), Setao Côte d'Ivoire (moins 6,43% à 1 310 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,91% à 1 260 FCFA).