Nigeria: Angleterre - Adekite Fatuga-Dada renouvelle son contrat avec Watford

L'équipe féminine de Watford a annoncé mercredi la signature officielle d'un nouveau contrat avec Adekite Fatuga-Dada.

L'histoire entre les Golden Girls et l'internationale nigériane qui a commencé à l'âge de 18 ans en 2015, n'est pas prête de finir cet été. " Aujourd'hui âgée de 25 ans, l'attaquante créative est l'une des joueuses les plus anciennes du club, ayant rejoint le Watford Community Sports & Education Trust dans sa jeunesse. Fatuga-Dada a fait ses débuts contre Doncaster Rovers Belles en août 2015 et n'a jamais regardé en arrière, faisant plus de 100 apparitions et devenant un membre indispensable de l'équipe au niveau de la WSL2 et de la Ligue nationale. ", lit-on sur watfordfc.com.

" Elle a également aidé les Hornets à la promotion du championnat lors des saisons 2019/20 et 2020/21 écourtées. Connue pour ses capacités de meneuse de jeu mais possédant un œil pour le but, l'expérience de Fatuga-Dada à Watford et dans la Ligue nationale la place en bonne place pour la saison à venir, alors qu'elle se lance dans une autre campagne passionnante en jaune. ", poursuit le site web. L'équipe féminine des Hornets dispute cette saison la division sud de la Ligue nationale féminine anglaise.