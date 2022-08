Soudan: Ministère d'Irrigation dément les rapports médiatiques concernant le remplissage du barrage de Renaissance

Khartoum — Le Ministère de l'Irrigation a démenti ce qui a été circulé par certains médias des déclarations attribuées au chef de la délégation de négociation technique pour la partie Soudanaise, Ingénieur Mustafa Hussein, concernant le troisième remplissage et le fonctionnement de la deuxième turbine pour produire du barrage de renaissance que le ministère prendrait des mesures si la sûreté du barrage de Roseires, les opérations d'irrigation dans les projets et la production d'hydroélectricité était menacée.

Le ministère a précisé que ce qui a été diffusé au sujet de prétendues déclarations du chef de la délégation technique de négociation concernant le troisième remplissage et la production d'électricité et les mesures que le Soudan prendrait pour confronter toute menace sont des informations trompeuses et incorrectes et n'ont pas été faites par le chef de la délégation technique de négociation à tout organe de presse interne ou externe.

Le ministère de l'irrigation a affirmé sa position ferme et la nécessité de parvenir à un accord contraignant entre les trois parties sur le remplissage et l'opération du barrage de renaissance moyennant le mécanisme de négociation renforcé entre les trois pays d'une manière qui préserve les droits d'eau du Soudan pour répondre aux exigences de l'irrigation et de la production hydroélectrique.

Le ministère a souligné la nécessité de coopération et de coordination entre tous les pays du bassin du Nil pour bénéficier des diverses ressources hydrauliques pour le profit de tous ses peuples, conformément à la règle de l'utilisation équitable et raisonnable, et de ne pas causer de préjudice significatif aux autres pays.