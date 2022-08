Burkina Faso: Avènement du MPSR - Cet autre coup d'Etat béni de Dieu ?

On croirait entendre le cardinal Paul Zoungrana qui, après l'avènement le 25 novembre 1980, du Comité militaire du redressement pour le progrès national (CMRPN) du colonel Saye Zerbo, aurait déclaré à la stupéfaction générale que c'était un coup d'Etat béni de Dieu. Plus de 42 ans après et à la faveur de la présentation du nouveau regroupement, Front de libération nationale (FLN), le jeudi 18 août 2022 à Ouagadougou, Marcel Tankoano du M21 a déclaré que : " c'est Dieu qui a permis que le coup d'Etat de Damiba ait lieu "

Quelques années déjà que le territoire jadis libre du Burkina est rongé par des attaques perpétrées par des hommes sans foi ni loi, et est menacé dans ses fondements avec un bilan de plus désolant. En effet, le phénomène du terrorisme a fait plusieurs victimes, plus de deux millions de personnes déplacées internes, sans compter la fermeture de plusieurs écoles.

Au regard de cette situation, le Front de libération nationale, un regroupement salvateur de patriotes, se voit déterminé dans la lutte pour la restauration du territoire national.

Le lancement officiel de ses activités interviendra dans les prochains jours. Considérant les appels réitérés et insistants à l'union sacrée et la réinstallation des personnes déplacées internes dans leurs localités d'origine, le FLN se donne pour but d'accompagner les populations et leur venir en aide.

Composé d'une soixantaine d'organisations, ce mouvement qui a comme slogan : " Ma patrie d'abord ", sera conduit par des leaders charismatiques et de notoriété issus d'organisations de la société civile dont le mouvement du 21 avril (M21), le mouvement " On n'en peut plus (MONEPP) " et les Patriotes pacifiques. Selon le président du Front de libération nationale, Marcel Tankoano, le peuple a besoin de repère et : " c'est Dieu qui a permis que le coup d'Etat de Damiba ait lieu ".

En effet, selon lui, plusieurs coups d'Etat auraient pu survenir, mais si cela n'a pas été le cas, c'est que Dieu ne l'a pas autorisé. C'est donc pour répondre au besoin pressant de celui-ci que le FLN a été pensé, et porté sur les fonts baptismaux, afin de servir concrètement et efficacement la noble cause de la libération du territoire national. Il est convaincu, que les véritables patriotes sont, entre autres, ceux qui sont au front de la restauration de l'intégrité territoriale, ceux dont la littérature est dominée par la question de la libération nationale.

Pour lui, Il faut que la jeunesse s'assume, car il ne faut pas l'oublier, " nous sommes en guerre ". Le territoire burkinabè est menacé et la meilleure armée au monde c'est le peuple. Le pays est envahi, la population doit accompagner le gouvernement et l'armée.

" Il faut alors que le peuple se ressaisisse parce que la guerre ne concerne pas seulement une localité ", poursuit-il. Pour le FLN, les différents acteurs devraient développer des stratégies pour venir en aide au pays. De l'avis des initiateurs du Front, la meilleure armée au monde c'est le peuple, ce sont les peuples y compris les militaires qui font l'histoire.