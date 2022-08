Gabon: L'humoriste gabonais Omar Defunzu honoré par le président de la République

Les acteurs culturels ont été honorés par les plus hautes autorités gabonaises ce 16 août 2022 à Libreville. Le célèbre humoriste Omar Defunzu, comme bien d'autres artistes a été fait Chevalier de l'Ordre du Mérite national. C'est la deuxième distinction honorifique que reçoit l'humoriste gabonais le plus connu et le plus célèbre de tous les temps. Il a été fait Chevalier de l'Ordre du Mérite national, le 16 août, un jour avant la célébration de l'indépendance de son pays. Emu, Omar Defunzu n'a pas pu cacher sa fierté d'être honoré.

Il a d'abord tenu à rendre hommage aux plus hautes autorités, parmi lesquelles, le chef de l'Etat. "Je voudrais témoigner ma reconnaissance et toute ma gratitude à l'endroit de Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba qui m'a fait, ce jour, 16 Août 2022, Chevalier de l'Ordre du Mérite national, au même titre que beaucoup de mes collègues".

Vous êtes un homme ému ?

A cette question, la réponse n'a pas tardé. Pour lui, c'est un sentiment de joie, pas de totale satisfaction . "Je considère que je suis au milieu de ma carrière. J'ai encore beaucoup de choses à prouver. C'est un fardeau, c'est vrai que c'est pour récompenser près de trente ans de carrière.

C'est une motivation de plus pour exercer ma profession" précise t-il heureux. Il a profité de ce moment heureux pour remercier le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, de la Culture et des Arts d'avoir proposé son nom comme récipiendaire de cette distinction honorifique.

Le bonheur pouvait se lire sur son visage. Son sourire et sa gestuelle en disaient long. Le célèbre humoriste gabonais de sa génération n'a pas manqué de souligner que c'est un privilège d'avoir été reconnu par la plus haute autorité. "Je voudrais me permettre de remercier Son Excellence Ali Bongo Ondimba qui a bien voulu honorer beaucoup d'artistes comme moi, à la veille de la célébration de l'indépendance de notre pays. Cela va me permettre d'oeuvrer davantage pour la promotion de mon métier".

Il faut rappeler à des fins utiles que la médaille honorifique de Chevalier de l'Ordre du Mérite national est la deuxième distinction de l'artiste gabonais Omar Defunzu. La première remonte en 2013. Elle lui avait été décernée par l'Assemblée nationale.