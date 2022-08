Congo-Brazzaville: Festival de la Sape - La 6ème édition consacrée à Nono Gando et Léandre Moumpala

Tenue sur le thème " A l'instar de la Rumba, préservons notre patrimoine culturel, la Sape ", la sixième édition du festival de la Sape a eu lieu sur l'esplanade de la mairie de Ouenzé, sous les auspices de son promoteur, Marcel Nganongo, administrateur maire du cinquième arrondissement.

Le festival de la Sape, cette fête de l'habit et de l'élégance, destinée à apporter la joie, l'ambiance et la paix, est un cadre créé par les sapeurs eux-mêmes, afin de se rencontrer et d'exprimer leur art, l'art vestimentaire. " Ce festival, la flamme que nous avions allumée ensemble avec les frères et sœurs Sapeurs depuis la première édition en 2015, nous la voulons perpétuelle malgré les difficultés de tout genre ; sanitaire, économique, etc. Oui, nous la voulons perpétuelle, car la Sape est un élément authentique constitutif de notre patrimoine culturel. Voilà pourquoi nous devons la promouvoir et la sauvegarder afin de l'inscrire sur la liste du Congo au patrimoine immatériel mondial de l'Unesco. Le festival de la Sape s'inscrit dans cette optique ", a signifié l'administrateur maire de Ouenzé.

Dans son adresse, le promoteur de ce festival, a rappelé que, la première édition qui a rendu hommage à Mayembo de Base, avait pour thème " A travers la Sape, valorisons les idéaux de paix, d'unité et de concorde nationale ". La deuxième, rendant hommage à Rapha Bounzeki, avait pour thème : " Avec la Sape, continuons à promouvoir la paix, la concorde et l'unité nationale ". La troisième édition, qui a rendu hommage à Guy Domis Azangossoue et Lézin Mampouya dit Lozano, avait pour thème :

" La Sape : puissant vecteur de l'unité nationale et du vivre ensemble ". De même que la quatrième édition qui avait rendu hommage à Mazouka ma Mbongo le doyen et Gondé Maleba. La cinquième édition qui rendait hommage à Michel Indata dit Yaya Jagger et à Jacquito Wa Mpungu, avait pour thème : " La Sape : Patrimoine national à promouvoir et à sauvegarder ".

Marcel Nganongo a rappelé aussi que de 2015 à 2022, il s'est passé sept ans que survie cette expérience. En sept ans ; un enfant ne peut pas rester tel quel depuis sa naissance. Il grandit, il se développe, il accroit en expérience, en qualité, disons, il n'est plus le même.

" C'est l'image que nous voulons de notre festival de la Sape. Tous ici présents, nous sommes appelés à converger nos réflexions afin que notre festival ne reste pas le même comme depuis sa première édition. Il doit grandir, il doit se développer, il doit apporter une valeur ajoutée non seulement dans la société congolaise, mais aussi dans le mécanisme économique de la République du Congo, pour participer ainsi à la diversification de l'économie nationale, tel que ne cesse de le prôner le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso. La Sape doit être l'un des agents économiques. Et cela va se concrétiser à partir du moment où elle apportera sa part dans le produit national brut (PNB) congolais ", a déclaré le promoteur de ce festival.

Préserver la Sape

L'administrateur maire de l'arrondissement 5 Ouenzé a donné ses raisons pour préserver la Sape, à l'instar de la Rumba. Pour lui, la Sape, comme sa sœur la Rumba, est une des pièces de l'identité culturelle du Congo ; La Sape et sa sœur la Rumba sont les éléments particuliers qui nous distinguent des autres pays africains et non africains ; Au-delà des frontières nationales, on reconnait de prime abord un Congolais par sa façon de s'habiller. Entre autres raisons qui amènent les touristes à visiter le Congo, il y a la rencontre des sapeurs et l'étude du phénomène de la Sape.

Précisant qu'avant la trêve sanitaire de la covid-19, certains sapeur(e)s étaient fréquemment courtisés ici même au Congo, par les sujets étrangers, en majorité asiatiques (Japonais, Chinois, etc.). Et parmi les festivaliers présents à la sixième édition, il y en a qui ont été déjà invités dans ces pays asiatiques.

Après avoir ouvert la sixième édition du festival de la Sape, Marcel Nganongo a primé le modéliste Serge Ambeto, la maison La Banguette et la sapeuse Yolande. Sitôt après, les sapeurs ont pris d'assaut l'avenue des Trois Martyrs où ils ont dandiné comme jamais. Au total, trente-cinq clubs des sapeurs y ont défilé, parmi lesquels ceux de Pointe-Noire ; La dynamique des sapeurs cours des grands ; Les sapeurs de Makélékélé ; La France-libre ; Association Ouenzé ; Les Diables-rouges de la Sape.

Ce festival a connu également la participation des délégations des USA, de la Belgique, de la France, de la République démocratique du Congo. Etaient aussi présents, les députés Daniel Iloy Ngouya, Juste Désiré Moundélé, Ninon Ngouamba, Ferréol Constant Patrick Gassackys, ainsi que la directrice de la Maison russe.

Le festival a été agrémenté par la musique d'Extra musica Nouvel Horizon. Pour le manager de ce groupe, Bébert Etou, animer un tel événement ce n'est que normal. " Le groupe qui représente valablement la musique congolaise en ce moment c'est Extra musica Nouvel horizon. C'est bien normal que comme ambassadeur de la musique congolaise, nous animons ce festival ", a-t-il signifié.