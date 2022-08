Ile Maurice: Après Trianon et Grand-Baie, Mr Bricolage s'installe à Cascavelle Shopping Mall

Le groupe Medine signe un nouveau partenariat avec Mr Bricolage Maurice pour l'implantation de l'enseigne dès décembre 2023 au sein de Cascavelle Shopping Mall.

Cette nouvelle collaboration s'inscrit dans le cadre de la phase d'extension du centre commercial, témoignant ainsi de la volonté de celui-ci de consolider la diversité de ses offres et de l'enseigne Mr Bricolage et de renforcer son ancrage dans le paysage commercial Maurice en s'installant dans l'ouest du pays. Le nouveau magasin, parmi les leaders français du bricolage, proposera du matériel de DIY (Do It Yourself), des articles d'aménagement et de déco d'intérieur et d'extérieur, entre autres.

Le nouveau point de vente sera d'une superficie intérieure de 2 000 m2 et sera doté d'une surface de vente extérieure supplémentaire. Il fera incontestablement le bonheur des amateurs de DIY dans l'Ouest.

"Cascavelle Shopping Mall étoffe son offre commerciale en proposant à ses clients une toute première offre pour la maison et la déco dans une région qui aujourd'hui est en pleine expansion. Vu l'accroissement des projets immobiliers dans l'Ouest, il y a un besoin et une demande évidente pour des solutions DIY et des produits de qualité. Notre partenariat avec Mr Bricolage positionne fermement Cascavelle Shopping Mall comme le carrefour commercial incontournable de l'ouest de Maurice, dans une smart city qui s'impose déjà comme la capitale de la région", affirme Dhiren Ponnusamy, Chief Executive Officer (CEO) du groupe Medine.

Cascavelle Shopping Mall lancera en effet en janvier les travaux d'extension. Le but est d'élargir la panoplie d'enseignes du centre avec de nouvelles marques locales et internationales, et aussi de renforcer son attrait et d'enrichir l'expérience qu'il offre aux visiteurs. Mr Bricolage Maurice est l'une des premières enseignes à s'installer dans la nouvelle extension du mall.

Après un premier magasin à Trianon et à Grand-Baie, Mr Bricolage Maurice souhaite se rapprocher de la clientèle de la région. "Mr Bricolage Maurice se réjouit du partenariat conclu avec le groupe Medine. Cet accord permettra à l'enseigne Mr Bricolage de se rapprocher de sa clientèle de l'Ouest et de partager avec elle les valeurs qui constituent l'ADN de la marque, à savoir proximité, solidarité et serviabilité", affirme Gamil Kakal, président exécutif de Bricomax Ltd. Et d'ajouter que Mr Bricolage veut créer le commerce de proximité de demain en misant sur la relation client.

Ces dernières années, le groupe Medine, explique le CEO, a investi massivement dans le développement intégré de la côte ouest, proposant des expériences uniques pour les habitants de la région. De l'immobilier à l'agriculture en passant par d'autres activités de loisirs et d'offres éducatives, le groupe Medine vise à privilégier une offre complète de résidentiel, d'écoles et d'universités, de résidences étudiantes, bureaux, commerces avec le premier centre commercial de l'Ouest, l'hôtellerie, loisirs et golf.