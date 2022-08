Afrique: Fatoumata Bathily, réalisatrice - Une talentueuse caméra d'Afrique

La réalisatrice sénégalaise, Fatoumata Bathily, a présenté, lors du dernier festival de Cannes (17 - 28 mai 2022), sa première œuvre cinématographique titrée " Tajabone ". C'était dans le cadre du programme " Talentueuses caméras d'Afrique ".

Une grande première. La réalisatrice sénégalaise a présenté, lors du dernier festival de Cannes (17 - 28 mai 2022), sa première œuvre cinématographique titrée " Tajabone ". Sous la direction de Aminata Diop Jonhson, l'Agence culturelle africaine a offert, lors de la 75ème édition du festival de Cannes, l'opportunité à 8 jeunes réalisateurs et réalisatrices, sélectionnés à travers son Programme " Talentueuses caméras d'Afrique ", en partenariat avec les plus grands Festivals du continent (Fespaco, Durban, Carthage, Dakar Court, Clap Ivoire et Rcf Madagascar), de présenter leurs projets et de participer aux nombreuses rencontres professionnelles.

La réalisatrice sénégalaise du film " Tajabone ", Fatouma Bathily, a vécu cette expérience au niveau du Pavillon africain. Ce court-métrage a été réalisé dans le cadre du programme " Up-courts métrages " de la boîte de production Cinékap portée par Oumar Sall. " Venir à Cannes pour la première fois avec une première œuvre, c'est extraordinaire ", a confié F. Bathily, cachant mal son émotion. Avec le programme " Talentueuses caméras d'Afrique ", F. Bathily a rencontré de nombreux professionnels du septième art venus d'un peu partout à travers le monde. Occasion pour la cinéaste sénégalaise de nouer beaucoup de contacts. Elle espère que cela aboutira à d'autres projets cinématographiques.

Aux yeux de Fatoumata Bathily, le label " Up-courts métrages " a du bon. " Ce programme nous a aidés par rapport à nos scénarii, mais également par rapport à la production sous l'encadrement de professionnels ", s'est réjouie la réalisatrice. Celle-ci, très comblée, a magnifié la générosité des formateurs qui ont fait montre de beaucoup de rigueur dans le travail.

Up-courts métrages a été lancée en 2014 avec pour ambition de répondre aux attentes de jeunes porteurs de projets de films courts, en leur proposant une formation et un encadrement de qualité. Le concept " Learning by doing " (Apprendre le métier par la pratique) est l'idée maîtresse de la formation. Le but : accompagner le perfectionnement de la profession afin d'élargir la communauté des cinéastes et des producteurs.