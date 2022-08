Madagascar: Accord de pêche - La 7e session de négociation avec l'Union européenne vers mi-septembre

Les négociations entre Madagascar et l'Union européenne concernant le renouvellement de l'accord de pêche thonière vont reprendre.

" La 7e session de négociation entre les deux parties est prévue vers mi-septembre de cette année ", a annoncé le directeur général de la Pêche et de l'Aquaculture, Etienne Bemanaja, lors de la présentation des bilans et perspectives du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue. Et lui d'ajouter que les discussions portent notamment sur le paquet financier, y compris la réforme des redevances.

" Plusieurs paramètres font également l'objet de négociations. On peut citer, entre autres, le droit d'accès aux ressources halieutiques et le nombre de navires battant pavillon européen pouvant exercer dans les eaux maritimes sous juridiction malgache. L'Etat va ainsi négocier avec l'Union européenne pour réduire le nombre de bateaux autorisés à y pêcher, si auparavant, on recensait 94 navires de pêche, et ce, en vue d'assurer une exploitation rationnelle de nos ressources halieutiques ", a-t-il enchaîné.

14 milliards Ar. En outre, " la durée de l'accord ne devra pas dépasser quatre ans au lieu de six à huit ans avant. Pour l'instant, deux protocoles d'accord de pêche ont été signés par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue. L'une avec la société Interatun Ltd suivie de la délivrance de licence de pêche a ses navires déjà opérationnels dans les eaux maritimes malgaches tandis que l'autre a été signée avec la société Japan Tuna. Cela concerne la conduite d'une pêche commerciale des thons et espèces associées. Actuellement, 51 bateaux dont 47 navires de pêche crevettière opèrent dans les eaux maritimes malgaches contre 255 bateaux de pêche en 2018. Parlant de redevances payées pour l'exploitation de crevettes, nous avons enregistré à peu près 14 milliards Ar contre 2 milliards Ar par an ", d'après toujours les explications du Directeur général de la Pêche et de l'Aquaculture.

Valorisation. Parmi les bilans réalisés par ce ministère de la Pêche et de l'Économie bleue en une année, on peut citer, entre autres, l'acquisition de 7 vedettes pour le renforcement de la surveillance de pêche, la mise en place effective de la structure de la Fishery Transparency Initiative. Plus de 4 900 000 alevins sont empoisonnés dans plus de 1 100 étangs au profit de 400 producteurs, outre le reversement de plus de 517 000 alevins dans des lacs dans 12 régions.

Par ailleurs, 859 acteurs dans la région Anosy ont bénéficié d'une formation sur la transformation des produits halieutiques. L'acquisition de 2 486 équipements de valorisation de produits halieutiques avec l'appui du projet SWIOFish, n'est pas en reste.