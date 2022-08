" Beaucoup reste à faire en matière de bonne gouvernance ". C'est de manière très " diplomatique " que SEM Giovani Di Girodamo a noté à l'issue de son séjour à Madagascar.

Certes, il s'agit d'un point qu'il a évoqué lors de la conférence de presse donnée hier au siège de la représentation européenne à Ankorondrano. Durant les quatre ans de sa mission dans la Grande île, il a pu se faire une opinion de la situation réelle de la Grande île.

Il a reconnu que son mandat a été ponctué par la série de crises s'étant succédé, tant sur le plan sanitaire qu'économique, mais il n'en demeure pas moins que cela n'excuse pas les suspicions de détournement des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Son avis sur beaucoup d'autres sujets a été proféré sans détour et permet de dresser un tableau sans fard de ce qui se passe à Madagascar.

Des problèmes de gouvernance récurrents

Les relations de l'ambassadeur de l'Union européenne avec les autorités malgaches ont été bonnes, a-t-il affirmé, mais il souligne qu'il y a eu des divergences de point de vue. Les relations ont été franches, a-t-il continué et malgré les dialogues politiques qui ont eu lieu, l'amélioration de la gouvernance est encore un grand chantier à mettre en place.

La mise en place d'institutions de contrôle fortes et indépendantes est nécessaire. C'est un constat que partagent les observateurs de vie politique malgache et qu'ils ne cessent de clamer. L'ambassadeur a évoqué également le climat des affaires qui est loin d'être sain. Son amélioration est une nécessité et il s'agit, une fois de plus, d'un vaste chantier à mettre en place.

Il en a parlé sans détour et a mis en avant l'abondance des ressources naturelles et un marché du travail très compétitif. Mais tout cela est mis à mal par les problèmes de gouvernance et les barrières bureaucratiques qui découragent les investisseurs privés nationaux et internationaux. La mise en perspective de cette réalité malgache par ce diplomate ne peut être ignorée et doit nous permettre de rester lucide sur les problèmes à résoudre pour faire progresser le pays.