Ile Maurice: Destin du MTC-MTCSL - Une vente des actifs envisagée

Les membres fondateurs et à vie du MauritiusTurf Club (MTC) seront appelés à décider de l'avenir de l'instance le 24 août prochain. L'importance de la participation des membres à l'Assemblée Générale Extraordinaire du club est "cardinale".

D'ailleurs, la lettre du MTC, co-signée par les dirigeants de la MTCSL, met l'accent sur l'importance de cette réunion. Au menu : un plan de sauvetage qui consiste, dans un premier temps, à vendre les actifs du MTC, sis à Floréal et permettre au MTC et sa filiale MautitiusTurf Club Sports & Leisure (MTCSL) d'éponger leurs dettes. Un plan de redressement, en l'occurrence un "downsizing", sera aussi proposé aux membres. En cas de statu quo, la lettre conjointe du MTC et de MTCSL, envoyée aux membres, est sans équivoque : "... une situation pressante qui met en péril tout ce qui a été construit en 210 ans !"

En prélude à la demande explicite de soutenir la résolution de vente des actifs de Floréal, qui comprend le centre Guy Desmarais et le club hippique de Floréal, le tandem MTC-MTCSL a dressé une liste des difficultés encourues jusqu'ici. Parmi la longue liste figurent la destitution de la propriété intellectuelle du programme, la mise à disposition gratuite de toutes ses facilités à la Horse Racing Division (HRD), l'utilisation de la piste et autres facilités à l'intérieur de la 'plaine' par People's Turf Plc (PTP), alors que le MTC y a investi depuis des années, l'utilisation de la piste du Champ-de-Mars partagé sans aucun dédommagement, le bénéfice du "banking" aux tournants, l'éclairage de la petite piste, le système de drains et d'irrigation entre autres. Ainsi sont les principaux griefs de MTC-MTCSL à l'encontre des autorités.

Avec un huis clos qui a duré des mois, voire une année entière en 2021, la baisse au niveau des paris et la prolifération des paris illégaux, les dettes du MTC et de MTCSL se chiffrent désormais à Rs 287 M. D'où l'appel aux membres de prendre la décision qui "faille". Les actifs de Floréal, estimés entre Rs 350M et Rs 400M, devront être vendus.

Mais pas que ! Le tandem MTC-MTCSL insiste : la meilleure formule possible est envisagée pour la réalisation de cette vente. Peu de détails ont transpiré sur cette formule mais on croit comprendre qu'un dégraissage de la MTCSL est envisagé. Plusieurs employés seront licenciés. On parle d'une cinquantaine d'emplois perdus, en marge de l'arrêt des subsides accordés aux écuries. Le drame humain devrait être amorti par une prise en charge des employés remerciés par les écuries elles-mêmes ou par le concurrent, à savoir PTP.

Il se dit également que ce dégraissage en question serait aussi une collaboration plus étroite, voire exclusive, entre certaines écuries et le MTC. Cela, sur une durée moins longue sur l'année. Les membres devraient être fixés sur cette proposition le 24 août.

Et pour mieux convaincre les membres, la paire MTC-MTCSL a enjoint des projections pour la fin de 2022 et pour 2023. Entre des profits de Rs 7 M en 2023, une augmentation du chiffre d'affaires par environ Rs 20 millions - malgré des signes contradictoires au grand jour et une absence de chiffres liées aux compensations en cas de licenciements, certains professionnels ont du mal à être séduits. N'empêche, relativise un entraîneur, le MTC et la MTCSL "y croient". Du moins le temps d'un "retour des jours plus heureux".