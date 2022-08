Ile Maurice: CEB - Une centrale photovoltaïque flottante à Tamarind Falls

Le Central Electricity Board (CEB) choisit une nouvelle option pour l'énergie renouvelable. Il s'agit d'installer des panneaux photovoltaïques sur des structures flottantes pour emmagasiner l'énergie afin d'alimenter son réseau.

La compagnie étatique a déposé, début août, une demande de permis d'Environmental Impact Assessment (EIA) pour un tel projet au réservoir de Tamarind Falls dans la région d'Henrietta. Les membres du public qui souhaitent commenter ou contester ce projet ont jusqu'au 27 août pour le faire.

Le concept de panneaux photovoltaïques flottants est utilisé au Vietnam, au Bangladesh, en Indonésie, au Japon, en Corée du Sud et ailleurs. Ces panneaux sont déployés plus rapidement sur les réservoirs hydroélectriques, les lacs, les réservoirs agricoles et des étendues d'eau ou sur le rivage. L'avantage, c'est que les panneaux en cristallin peuvent être arrosés facilement pour réduire la température ou pour les nettoyer.

Il est aussi prouvé que les panneaux PV à proximité des cours d'eau augmentent la performance des centrales solaires de 5 à 10 % et réduisent le coût global des installations.

Le projet de Tamarind Falls se fera sur le réservoir, à proximité de la centrale hydroélectrique du même nom, et proche de la centrale photovoltaïque déjà installée. Il y aura deux grandes rangées de panneaux qui couvriront une superficie de 100 mètres par 91 mètres. Au total, sur 18 200 mètres carrés, il y aura 4 820 panneaux aménagés sur des pontons flottants. Également à proximité, la centrale solaire sera équipée de deux inverters pouvant transmettre 1 Mega Watt (MW) sur une ligne de transmission de 22 Kilo volts. La production énergétique attendue est de 540 Watt peak (Wp).

Le Tamarind Falls Reservoir alimente la centrale hydroélectrique et l'eau est utilisée pour l'irrigation. Les panneaux couvriront 3,2 % de la surface du réservoir.

La région d'Henrietta est connue pour son climat froid et pluvieux. Toutefois l'indice d'Irradiation Global Horizontal (IGH) affiche 5,6 et 4,4 kilo Watt heure par mètres carrés (kWh/ m2). L'IGH indique des valeurs pour l'énergie lumineuse réelle reçue du soleil à la surface de la terre pendant une journée (ou un mois), en tenant compte des phénomènes météorologiques.

Les pluies diluviennes viendront rafraîchir les panneaux offrant plus d'efficience dans la production. Des instruments météorologiques seront installés, soit un pyranomètre qui mesure l'irradiation sur une surface plate à partir de la radiation du soleil, sans oublier le thermomètre pour la température ambiante de 0o℃ à 80°.

D'autre part, le lavage et le nettoyage des panneaux sont prévus chaque mois avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, et nécessitent trois litres d'eau par panneau.