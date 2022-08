Madagascar: Transport - Réhabilitation du stationnement " fasan'ny karana "

La gare routière " fasan'ny karana " fera peau neuve. Les travaux de réhabilitation de cette infrastructure ont été entamés depuis mardi dernier. Ils débuteront par la construction d'un mur de clôture pour sécuriser le stationnement.

Selon le comité de gestion de la gare routière "fasan'ny karana" (KMMTF) , les travaux sont plus qu'indispensables pour empêcher les allées et venues des transporteurs clandestins et des voleurs pour stopper la gabegie qui règne actuellement. "L'infrastructure actuelle ne correspond pas aux attentes des usagers et des coopératives de transport ", selon Martin Randriamparany, président de ce comité.

Encore une fois , les transporteurs réitèrent leurs refus pour le transfert vers la nouvelle gare routière d'Ambohimanambola. Selon eux , cette réhabilitation du stationnement est déjà un grand pas vers la modernisation de cette infrastructure. A noter que 35 coopératives de transport sont rassemblées auprès de cette gare routière. Les réservations affichent complet en cette période et Morondava et Miandrivazo figurent parmi les destinations les plus prisées par les vacanciers et les touristes locaux.