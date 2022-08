Afrique: CAN U23 - Un derby Madagascar-Seychelles au premier tour

Les Barea juniors affronteront les Pirates seychellois en formule aller et retour pour le premier tour de la CAN U23 en 2023.

Un nouveau derby de l'Océan Indien. Après les Barea A' et les beach-soccers, voilà que les Pirates des Seychelles se dressent à nouveau sur le chemin des juniors pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U23 en 2023 au Maroc. Lors du tirage au sort qui s'est tenu, hier, au Caire, Madagascar croisera les Seychelles pour la formule aller et retour pour le premier tour entre le 19 et 27 septembre.

La joute aller se jouera à Madagascar et c'est au tour des Seychelles de recevoir les Barea chez eux pour le match aller. " Pour commencer, cela reste un bon tirage tout en restant dans l'humilité vis-à-vis de notre adversaire. La liste va bientôt sortir et je demanderai au sélectionneur des Barea A de me permettre de récupérer mes joueurs qu'il a pointé sur sa pré-liste car en septembre, il faudra avoir toutes nos forces pour représenter le pays et je pense qu'il nous aidera ", a lancé Boualem Mankour, le sélectionneur des U23.

Deux joueurs des Barea juniors à savoir le capitaine, Kalvin Paul et Allan Rakotovazaha ont été retenus par Nicolas Dupuis avec les Barea A pour la fenêtre FIFA. La liste définitive est loin d'être exhaustive pour la préparation de cette échéance. " Il y a de fortes chances car je ne peux pas prendre les joueurs nés en 2000 seulement les nés en 2001 et plus tard selon la circulaire de la CAF. Nous allons encore nous renseigner là-dessus " continue, le technicien franco-algérien. La nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille, Sayah Seha, qui a participé au premier regroupement et absent lors du rassemblement au pays, sera rappelée pour ces deux rencontres.

" Il y aura une réunion avec la Fédération malgache de football (FMF) pour la préparation de ce tournoi. Qui fait quoi ? Les choses sérieuses vont réellement commencer, fini le temps de la préparation ", a déclaré Solonirina Raharijaona, président de l'UFICASM. Et le vainqueur du derby entre les Malgaches et Seychellois sera opposé au Gabon. Le dernier tour aura lieu du 20 au 28 mars 2023 durant lequel Madagascar pourrait affronter l'Angola, la Namibie et le Cameroun. Pour la zone Afrique, 39 pays sur 54 sont engagés dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23, tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.