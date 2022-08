Madagascar: Festival 321 - La danse au cœur des passions à partir du 22 août prochain

Le festival 321 organisé par la Compagnie Rary et Karibondray aura lieu du 22 au 27 août prochain. Ce festival a lieu tous les deux ans, en rappel. Entre deux festivals, de jeunes apprentis chorégraphes bénéficient de formation et d'encadrement des professionnels. C'est durant le festival qu'ils ont l'opportunité de démontrer leur talent doublé des acquis et du savoir-faire optimisé durant ces deux années.

Pour cette 5e édition, 8 jeunes chorégraphes ont bénéficié de ce soutien et de l'accompagnement des professionnels de la danse. Ils viennent d'Antananarivo, de Majunga, d'Antsirabe, d'Ivato, de Mananjary et d'Ampangabe et porteront sur scène leur création. Les chorégraphes chevronnés ne seront pas en reste durant ce festival puisqu'une trentaine de participants vont travailler de concert pour des shows inédits de danses solo, duo ou en groupe, associés à d'autres disciplines, notamment, la photographie, le slam, la percussion, l'installation couture entre autres.

Il y en aura pour tous les goûts. Le festival mettra à l'honneur la danse contemporaine, la danse urbaine, la danse traditionnelle, la danse d'expression, la danse inspirée de slam et de poésie ou d'expression vocale et enfin la danse qui puise sa source de la photographie.

D'ailleurs, une exposition de photos sera ouverte dans le hall de l'Hôtel de Ville à partir du 23 août prochain. " Ce sera une autre manière d'aborder l'art ", explique Felana Rajaonarivelo, initiatrice de l'exposition, qui sortira des expositions habituelles de portrait et de photos. En outre, des prestations de danse seront exécutées chaque jour durant l'exposition qui se clôturera le 27 août.

Les spectacles de danse suivis de conférences pour une meilleure compréhension de cet art qui ne l'oublions pas est un grand moyen d'expression, mais également des ateliers et séances de partage seront programmés dans plusieurs lieux de la capitale, notamment au No Comment Bar Isoraka, à l'IFM Analakely, au Tranompokonolona Analakely, à l'Hôtel Ibis et au Tahala Rarihasina. Ils seront tous libres d'accès, sous la condition de consommation obligatoire pour certaines activités. Avis aux amateurs.