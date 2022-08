Madagascar: Salon de l'Aquariophilie et Aquascaping - L'art de créer des paysages naturels d'aquarium en perspective

Un salon de l'aquariophilie et de l'aquascaping aura lieu pour deux jours à partir de demain au Louvre Antaninarenina. Ces termes qui semblent assez nouveau désignent respectivement l'élevage en aquarium des poissons d'ornement et l'art de créer d'arranger, d'agencer les éléments de décor dans un aquarium, tels que les roches, les racines, les plantes et les sols, mais plus précisément de créer un paysage naturel pour les poissons d'aquarium.

Pour cette première édition, les visiteurs trouveront sur place une exposition de bacs plantés. Des ateliers et échanges entre passionnés et des séances d'aquascaping en live sont également au programme. L'objectif de l'événement étant de faire connaître cette discipline encore méconnue à Madagascar, de regrouper les amoureux de l'aquariophilie à Madagascar pour monter une association et discuter des perspectives de la discipline, explique Tsiferana Rakotoharijaona ou Tsifa Rakoto, initiateur et organisateur de l'événement.

Il s'agit aussi de faire connaître ses créations qui sont tout de même des vraies œuvres d'art et de susciter une nouvelle passion chez les visiteurs, d'autant plus que cette discipline peut assurément éveiller des émotions chez les observateurs.

Tsifa Rakoto est un grand amoureux de l'aquariophilie depuis son jeune âge. Il a toujours été amoureux de la nature, spécialement de la faune aquatique mais également de la flore aquatique. Le déclic lui est venu en 2010 quand il s'est offert son premier aquarium et ses premiers poissons d'aquarium. N'aimant pas les décorations en plastique, il a commencé à créer des paysages avec de vraies plantes pour ses aquariums.

Créer et entretenir un aquarium naturel est vite devenu passionnant et enrichissant pour lui puisqu'il lui a fallu faire des recherches approfondies pour cette discipline qui allie un savant mélange entre esthétisme et technique, et qui consiste à recréer un paysage terrestre en paysage aquatique. Tout un art à découvrir durant ces 2 jours.