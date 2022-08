Madagascar: Basket-ball - La fête continue avec les championnats nationaux

Trois championnats nationaux de basketball se dérouleront, à partir de demain, dans trois sites différents. L'équipe de Fandrefiala U16 garçons veut remporter le titre à Taolagnaro.

Les Ligues régionales de Bongolava, Anosy et Sava accueilleront, respectivement, les championnats de Madagascar U14, U16 garçons et filles et vétérans hommes et dames. La compétition débutera demain et ne prendra fin que le dimanche 28 août prochain. Pour les championnats U16 à Fort-Dauphin, 33 équipes issues des 15 ligues régionales y seront attendues.

Il y aura une forte participation malgré la distance du site et l'état de la route RN13. Les grosses pointures sont dans la liste. Chez les garçons, la ligue d'Analamanga est représentée par cinq équipes que sont le cosfa, le Dream Team SC, le Fandrefiala, le JCBA et le NBC. Les gars du Cobra et Jap Mada, pour leur part, défendront l'honneur de la ligue Androy, tandis que ceux du BCEST et BCTT pour l'Atsimo-Andrefana. Les ligues Amoron'i Mania et Haute Matsiatra auront chacune deux équipes représentantes.

La ligue hôtesse n'est pas en reste avec ses trois équipes. Chez les filles, elles ne sont que dix équipes à disputer le titre. La cérémonie d'ouverture se déroulera au Sacré-Cœur Bazarikely tandis que les finales se joueront au terrain Madapêche.

Pour les championnats U14, plus de 2 500 basketteurs, notamment, 24 équipes masculines et 27 équipes féminines sont attendues à Tsiroanomandidy. Les terrains Bika sont fin prêts à les accueillir pendant ce tournoi tant attendu. Nombreuses entités se donnent la main afin de rendre ce tournoi un succès, si on ne cite que le Gouverneur de la région Bongolava, Joseph Ramiaramanana et l'ONG FAMI dirigée par le père Cadenas Julien.

" Notre objectif c'est d'offrir une belle organisation pour les compétiteurs. Ce sera aussi une occasion pour la région de mettre en exergue ses spécificités dans divers secteurs. C'est la raison pour laquelle on collabore avec la région et les associations locales ", a fait savoir le président de la ligue, Mamitiana Ramaroson. Quant aux championnats vétérans à Antalaha dans la ligue de Sava, 24 équipes dont 11 chez les hommes et 13 chez les dames se disputeront le titre.