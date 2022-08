Madagascar: Panafricain scolaire - Participation de Madagascar pour la 2e édition

Madagascar participera à la deuxième édition du championnat panafricain de football scolaire saison 2022-2023 organisé par la FIFA et la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le communiqué du Conseil de ministre de mercredi dernier a entériné cette décision. La compétition est réservée à toutes les écoles de la CAF et à des élèves filles et garçons entre 12 et 15 ans. Un championnat national sera organisé dans toute le pays afin de déterminer l'équipe représentante de la Grande Ile en collaboration avec la Fédération malgache de football (FMF).

Les équipes devront passer par le tournoi zonal pour déterminer les participants à la compétition continentale. Pour la saison 2022-2023, le tournoi zonal se déroulera entre les mois de septembre et décembre 2022 et celui continental est prévu au mois de mars 2023. La première édition du tournoi panafricain a eu lieu en République Démocratique du Congo (RDC) avec les victoires de l'Institut Horizon Bukavu de la RDC chez les garçons et l'équipe du Maroc du côté des filles.