Madagascar: Construction d'un CEG pilote à Antavy Nord Tsihombe

Le fokontany Antavy Nord du district de Tsihombe sera doté d'un nouveau Collège d'Enseignement Général (CEG). Une grande infrastructure scolaire qui sera mise à la disposition des élèves issus de neuf fokontany dans la commune Faux Cap et tant d'autres.

Le Collège d'Enseignement Général Antavy, enregistrant un taux de réussite élevé lors du BEPC, mérite une belle infrastructure pareille. Celui-ci est un établissement scolaire qui accueille plus de 400 élèves issus d'une dizaine de fokontany dans la commune de Faux Cap mais ne dispose que de deux salles de classe construites à partir des matériaux locaux et d'une salle en dure depuis 2012.

Mais grâce au projet de l'Etat et l'appui de l'Unicef avec l'aide du gouvernement Japonais, le CEG Antavy Nord aura un tout nouveau visage. Il s'agit d'un deuxième nouveau CEG pilote en outre de celui de Befotaka Sud. Cette infrastructure est composée notamment de quatre salles de classe, d'une autre salle polyvalente, d'un bâtiment pour le bureau et du logement du directeur, d'un kiosque pour les activités parascolaires, de deux latrines, d'un terrain de sports mixte et d'un espace de reboisement pour 100 plantes.

La pose de la première pierre a été faite le 11 août dernier, tandis que le délai d'exécution des travaux est de 180 jours. " Le fokontany Antavy Nord a été choisi pour l'implantation d'un nouveau CEG pour sa situation géographique. Certains élèves sont venus du fokontany Bevazavo qui se situe à 8km d'ici ou d'Ambovotoka à 12km. Ils partent chaque jour chez eux à 4h du matin pour aller jusqu'ici. Malgré ce fait, le résultat au BEPC était très encourageant car 63 candidats sur les 91 inscrits ont obtenu leur diplôme cette année. Le taux d'abandon scolaire est d'ailleurs très faible", note le directeur Bertholin Rafanomezantsoa.

Selon les explications, l'équipement en mobiliers et les kits pédagogiques seront à la charge de l'Unicef. Ce dernier s'assurera également de la formation pour le renforcement de la capacité des enseignants d'Antavy Nord qui sont, à présent, au nombre de 17 dont la majorité non fonctionnaires.

" Le CEG Antavy est parmi les 40 établissements dans notre circonscription scolaire (Cisco) Tsihombe. Le taux de réussite aux examens officiels ne cesse d'augmenter chaque année, malgré le fait qu'on vive toujours dans le kere. On a enregistré cette année un taux de réussite de 66% en CEPE et de 50% en BEPC. Et ce, grâce à l'appui de l'Unicef surtout à travers son programme back to school. Cela permet de réduire l'abandon scolaire et encourage les enfants à retrouver l'école ", a conclu le chef Cisco Tsihombe, Voltaguérin Irinasoa.