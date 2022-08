Sénégal: Repose en paix Bassirou Ndiaye - Le Sénégal le découvrit un soir de 1979

L'occasion c'était la finale de la coupe du Sénégal qui opposait le Jaraaf de Dakar au Casa Sports de Ziguinchor, porté par toute une région. Le Jaraaf parmi les tops du championnat, partait favori. Le Casa Sport, bien que milieu de Tableau, avait des individualités solides, pétries de talent, qui étaient surtout déterminées a ramener cette coupe que la Casamance réclamait depuis 1962.

Le capitaine était Demba Ramata Ndiaye, l'idole et buteur attitre de l'équipe était bien Bassirou Ndiaye, et a ses cotés son grand frère, le très protecteur Ousmane Ndiaye " Compliqué ". Bocandé était milieu de terrain aux cotés de Ramata.

Dans cette équipe du Casa Sports qui marqua l'histoire du football ce jour la et commença la randonnée glorieuse qui a abouti au powerhouse qu'est devenu ce label dans la cartographie du football sénégalais, il y avait aussi Abdoulaye Bayo, gardien de buts, Amadou Diouf Pikine, Maurice Bougazelli, Modi Ba, Daour Gaye, Lamine Mane, Jo Badiane, Pierre Kali et tant d'autres... sans oublier Boucar Diouf, le coach...

Le Casa Sports prit le dessus.

Galvanisé par son sens du collectif et surtout par un Comite Allez Casa dont l'engagement força l'admiration de tout un peuple que ce jour la... a l'époque déjà!

Deux buts a zéro en faveur du Casa!

Apres un premier but de Bassirou Ndiaye malgré un marquage serré de Leopold Diop, qui valut au prodige de Santhiaba de troquer son maillot no10 (endommagé par le marquage hargneux de Leopold Diop) par un autre maillot no13, le footballeur le plus élégant du Casa balle au pied récidiva a quelques minutes de la fin... "but! non, le poteau, but! Bassirou Ndiaye! Le 2e but du Casa Sports! ", s'écria Laye Diaw, reporter vedette de la Radio a l'époque! C'était l'apothéose!

Le lendemain, le quotidien national Le Soleil avait en première page et en un gros poster du footballeur héro de cette finale en titre " Bassirou Ndiaye, tombeur du Jaraaf "!

Bass Ndiaye! La fierté de toute une région vient de partir.

Que la terre te soit légère et que Firdaws soit ta demeure éternelle, Champion!

Le grain que tu as semé a porté ses fruits! Le Casa Sports t'en ai éternellement reconnaissant!

Moustapha Barry

Ingenieur Telecommunications, Australie