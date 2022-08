Algérie: Les incendies "totalement maîtrisés", le dispositif anti-incendies critiqué

L'Algérie annonce ce matin avoir maîtrisé les incendies qui ont ravagé des zones boisées et urbaines dans plus de 14 régions du nord-est de l'Algérie, faisant au moins 38 morts et près de 200 blessés dont certains sont gravement brûlés.

En l'absence de bombardiers et des moyens aériens de lutte contre les incendies, il a fallu 48 heures au 1 700 pompiers algériens pour pouvoir maîtriser une vingtaine d'incendies au nord et l'est du pays, dont certains sont d'origine criminelle, comme l'affirment les autorités, qui annoncent l'ouverture d'une enquête.

Le parquet de Souk Ahras, une ville d'un demi million d'habitants, indique avoir arrêté un pyromane dans une forêt à proximité de la ville, où plus de 350 familles ont fui leur logement et où un hôpital proche d'une zone boisée a dû être évacué. Selon la gendarmerie, trois hommes impliqués dans des incendies ont également été interpellés par la gendarmerie près d'Al Tarf.

C'est dans cette localité près de la frontière avec la Tunisie que les autorités algériennes recensent le plus grand nombre de décès : un minibus transportant huit personnes a été encerclé par le feu, ne laissant aucune chance aux passagers. Le ministère de la Culture à Alger a annoncé suspendre tous les évènements culturels en signe de solidarité avec les victimes.

Un manque de préparation très critiqué

Comme lors des incendies de 2021, où plus de 100 personnes avaient péri, le nombre élevé des victimes, suscite une vague des critiques contre le pouvoir en place accusé de défaillance. Des experts relèvent des lacunes dans le dispositif anti-incendies et pointent du doigt le manque d'avions bombardiers, le manque d'entretien des forêts et l'absence d'une stratégie globale de lutte contre les incendies. L'Algérie avait annulé, suite à sa crise avec l'Espagne, la commande de sept bombardiers d'eau. Quant au bombardier loué à la Russie, il était tombé en panne.

Depuis le début du mois d'août, près de 150 incendies ont détruit des centaines d'hectares de forêts. Le phénomène s'accentue d'année en année sous l'effet de changement climatique qui se traduit par des sécheresses et des canicules, s'ajoutant au facteur humain, criminel ou involontaire.