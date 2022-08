Congo-Kinshasa: Choléra - 28 cas et 9 morts notifiés en 7 mois au Kasaï-Oriental

Vingt-huit personnes sont mortes du choléra sur environ 28 cas notifiés, depuis janvier dernier, dans les six zones de santé du Kasaï-Oriental.

Le chef de Division provinciale de la santé, Dr Bonheur Tshiteku l'a affirmé, jeudi 18 aout, à Mbuji-Mayi.

Il a indiqué que les six zones de santé touchées sur les dix-neuf que compte la province du Kasaï-Oriental sont : Mukumbi, Bonzola, Muya, Lukelenge, Dibindi et Tshishimbi.

Selon le Dr Bonheur Tshiteku, cette maladie touche plus les personnes adultes :

" De ces 28 cas, 11 proviennent de la zone de santé de Mukumbi qui totalise à elle seule 4 décès et 8 cas de la zone de santé de Bonzola qui note aussi 4 décès. Alors que les cas de la zone de santé de Muya avec zéro décès et 4 cas de la zone de santé de Lukelenge avec 1 décès. Et, les zones de santé de Dibindi, Diulu et Tshishimbi ont notifié 1 cas respectivement ".

Le chef de Division provinciale de la santé du Kasaï-Oriental affirme également avoir pris les dispositions.

Il s'agit notamment de la distribution, dans les ménages, des lave-mains et kits de prévention contenant les produits de purification de l'eau.

" Avec l'appui de notre partenaire Médecins sans Frontières, on a eu à mettre en place 6 panneaux et vacciné plus de 2 000 personnes. Il y a le Centre de traitement de choléra au niveau de l'Hôpital général de référence de la Muya qui est en train de prendre en charge les cas beaucoup plus sévères et des points SO plantés dans les zones de santé de Bonzola et Lukelenge. Avec Médecins Sans Frontières, il y a quand même quelques médicaments qui sont rendus disponibles " a assuré Dr Bonheur Tshiteku.

Il a par ailleurs demandé à toute la population de se laver régulièrement les mains et de traiter l'eau de boisson et cuisson.

" Nous lançons un message de sensibilisation à notre population, de se laver les mains régulièrement avec à l'eau et au savon. On peut utiliser de la cendre et nous pouvons traiter l'eau que nous sommes en train de consommer ", a-t-il conclu.