Congo-Kinshasa: En fin contrat avec O'neillis - La FECOFA à la recherche d'un nouvel équipementier

Qui sera le prochain équipementier des Léopards football de la RD Congo ? La Fédération congolaise de football association (FECOFA), en fin contrat avec Oneillis, a lancé mercredi, un appel d'offre international à la candidature pour un nouvel équipementier officiel des équipes nationales de football de la RDC.

L'organe technique du football national se propose de procéder au recrutement d'un partenaire technique et équipementier officiel par la mise en concurrence internationale ouverte de différents candidats intéressés du monde.

La source indique que le nouvel habilleur attendu sera un partenaire de choix pour la FECOFA, détenteur unique et exclusif des droits commerciaux et merchandising liés aux équipes nationales de football en RDC. Cette procédure a pour but de déployer la nouvelle stratégie de la FECOFA, ainsi que de son ambition commerciale autour de toutes les catégories des équipes nationales de la RDC.

" Toute offre doit être soumise sous pli fermé avec tous les documents justifiant la capacité d'organisation de tout candidat à donner suite à cet appel d'offre. Les soumissionnaires, entreprises et marques intéressées sont ainsi priés de déposer leurs candidatures et propositions de services conformément à toute la kyrielle des exigences, en plusieurs points de la FECOFA ", précisé ce document de l'appel à la candidature.

Par ailleurs, le candidat visé, est celui qui remplira les conditions administratives. Tous les candidats preneurs intéressés sont priés de soumettre leurs propositions de services, rédigées en français, au plus tard le 26 août prochain, le cachet DHL ou de la poste faisant foi, pour les envois internationaux, au siège de la Fédération sur l'avenue de la Justice, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

L'évaluation des offres reçues, seront faites le 29 août de l'année en cours, par une Commission ad hoc et les 3 d'entre elles retenues, seront soumises, au plus tard le 31 août au comité exécutif de la FECOFA qui, en dernier ressort, désignera le nouvel équipementier des Léopards avant de publier la décision finale. Pour rappel, la Fecofa depuis plus d'une décennie est resté Fidel à O'Neillis, une firme irlandaise créée en 1918, dont son siège social est basé à Dublin.