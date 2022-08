Afrique de l'Est: Les Léopards démarrent la campagne des éliminatoires CAN U23 contre l'Ethiopie

Les Léopards de moins de 23 ans de la RD Congo, croiseront les Walyas de l'Ethiopie au premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN U-23, à partir du 19 septembre prochain, a ainsi décidé le résultat du tirage au sort effectué jeudi en début d'après-midi, au siège de la Confédération africaine de football (CAF), au Caire, en Egypte.

D'après le tirage au sort, le match aller se jouera à Addis-Abeba, et le retour à Kinshasa. Si les Léopards de la RDC sortent victorieux de ce duel, au prochain tour, chemin faisant, ils croiseront les Fennecs de l'Algérie au deuxième tour, puis il y aura le troisième et dernier tour, avant de rejoindre le Maroc déjà qualifié comme pays organisateur pour la phase finale prévu au moins de juin 2023.

Pour le premier tour, dix rencontres suivantes sont au programme : Guinée-Bissau - Niger ; Tanzanie - Soudan du Sud ; Swaziland vs Botswana ; Mauritanie - Togo ; Éthiopie -RD Congo ; Mozambique - Maurice ; Burkina Faso - Gambie ; Libye vs Rwanda ; Madagascar - Seychelles et Angola vs Namibie.

Au deuxième tour, avec l'entrée de 18 nations exemptées du tour précédent, il y aura au total 14 combinaisons. Et c'est ici que la RDC, en cas de qualification, trouvera l'Algérie sur son chemin.

Pour rappel, la CAN U23 est une compétition qui se joue tous les 4 ans, créée en 2011 sous le nom de Championnat d'Afrique des nations, qualificatif aux prochains Jeux Olympiques. En 2015, la compétition va changer de nom pour devenir Coupe d'Afrique des nations de moins de 23 ans. A ce jour, la compétition est à sa quatrième édition.

La RD Congo court toujours derrière sa toute première qualification à une phase finale. En 2019, elle était déjà même qualifiée sur terrain en battant le Maroc, avant d'être éliminé sur tapis vert pour avoir aligné un joueur irrégulier, Arsène Zola Kiaku, c'est son nom.

Campagne de 2023, La RDC est-elle prête ?

A un mois du coup d'envoi de ces éliminatoires, la RDC est-elle prête de s'y mettre pour une bonne compagne jusqu'à la qualification ? La question mérite bien d'être posée au regard des derniers résultats de cette équipe nationale des Léopards U23, il y a pratiquement une année. Tenez, au moins de juillet 2021, les U23 congolais conduits par un certain Jean-Claude Loboko s'étaient rendus à Addis-Abeba, en Ethiopie, pour prendre part à un tournoi de la CECAFA.

Le bilan de participation des Congolais était largement négatif. Sur un total de 4 matches livrés, Loboko Jean-Claude et ses poulains avaient ramené au pays un sac contenant 3 défaites contre 1 match nul, 1 but marqué et 4 buts encaissés. Ouganda-RDC 0-0, Tanzanie - RDC 1-0, Ouganda - RDC 1-0, et enfin, Ethiopie- RDC 2-1. Et depuis, l'équipe ne s'est jamais réuni.