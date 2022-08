Afrique Centrale: A qui profite l'insécurité chronique à l'Est du Congo ?

En a analysant l'histoire immédiate du Congo, depuis les années 1965, lors de l'accession de Joseph-Désiré Mobutu à la tête du pays, en passant par le théâtre politico- militaire de l'AFDL en 1997, jusqu'au régime actuel de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Nous avons l'impression que la paix, sécurité et développement du Congo n'ont jamais été le programme prioritaire de nos leaders Politiques. Le Congo n'a pas d'hommes et femmes conscients de sa grandeur et de sa dignité.

A part se partagent le gâteau, ils n'ont pas d'autres perspectives en faveur de la RDC.

Malgré les différentes approches utilisées par tous ces régimes politiques depuis 1965 à nos jours, ils ont comme point commun (la jouissance du prince, l'extraversion Politique, le culte de personnalité, la violence meurtrière pour faire peur aux citoyens ordinaires, la cupidité, l'impudicite, la paupérisation de masse, le détournement institutionnalisé et l'absence des institutions judiciaires juste).

Après nos analyses nous avons trouve que le grand chantier sociopolitique qu'il faut initier en RDC, c'est d'éduquer l'homme congolais pour changer sa vision du monde, sa façon d'agir, de penser, de vivre et d'être au sens propre du terme.

Il est opportun de prendre l'option d'une lucidité optimiste pour rompre avec ces stratégies socio-politiques d'être sous supervision des entreprises occidentales et chinoises et des forces armées étrangères.

Nous devons rappeler au peuple congolais, que la RDC ne sera pas sauver par les efforts Burundais, Kenyan, Ougandais, Rwandais ou autres forces armées dites de la SADC ou Est Africa community.

Car, l'expérience de la guerre chronique dans la région des Grands Lacs devrait nous amener à tirer des leçons et changer le paradigme dans le domaine sécuritaire en RDC.

C'est au gouvernement congolais d'être conscient de leur silence aux meurtres chroniques, de leur hypocrisie violente, c'est aux citoyens ordinaires d'être yeux ouverts et être informés des causes profondes de l'insécurité chronique à l'Est du Congo.

L'insécurité à l'Est du Congo prendra fin jusqu'à ce que, le peuple congolais prendra conscience d'être le maître de leur destinée, de s'unir véritablement dans le quatres coins du pays et faire en sorte que tous ces hommes et femmes politiques, économiques et leaders locaux qui ont participé directement et indirectement aux violences et meurtres en RDC soient arrêtés et jugés dans les instances judiciaires compétentes.

Avec cette classe politique de vampire et de prédation, nous devons prendre les choses au sérieux car l'insécurité à l'Est du Congo est devenue un vrai enjeu pour que ces hommes en veste trouver une place au soleil.

Chers concitoyens, l'énergie que le gouvernement congolais perd pour mobiliser les forces armées étrangères, devrait aider à réorganiser à l'interne notre FARDC, lutte contre l'infiltration militaire et sécuritaire en RDC, c'est cette volonté qui devrait amener aux hommes politiques congolais de bonne foi de faire une démarche pour faire cesser la politisation de l'insécurité à l'Est du Congo.

Cette démarche devrait animer le gouvernement congolais à réformer véritablement les services de sécurité nationale congolaise.

Les citoyens congolais devraient s'organiser au niveau local et national pour lutte contre l'esprit de fatalité et défaitisme qui domine aujourd'hui la société congolaise.

Quand on parle aujourd'hui de l'avenir du Congo, personne n'a plus confiance car les traumatismes sont multiples et les déceptions sont océaniques en politique, en économie, en culture et en social.

Pour arriver à changer ce grand pays, il nous faut la grandeur de l'esprit, il nous faut la grandeur en géostratégie, il nous faut la grandeur économique et sociale. Il nous faut la grandeur dans notre manière de penser l'insécurité à l'Est du Congo.

Malgré les aléas, nous avons aujourd'hui des congolais optimistes, quelques politiciens qui ont la foi de voir ce pays prendre l'élan et libérer son destin d'être leader en Afrique centrale et dans la Région des Grands Lacs.

Nous avons aujourd'hui certaines organisations à l'intérieur du pays qui travaillent dans une démarche d'un Congo nouveau, c'est grâce aux initiatives de ces acteurs politiques, sociaux et économiques de bonne foi et des organisations conscientes que nous devons nous repérer pour faire rayonner un autre Congo possible.

Pour arriver à construire un autre Congo possible, nous devons promouvoir l'éducation Politique et géostratégique aux jeunes, aux femmes et à tous les citoyens congolais pour les amener à avoir une idée sur notre système politique du main tendue et des violences meurtrières, cela nous permettra de faire un choix politique et décider d'ouvrir d'autres horizons possibles pour l'avenir du Congo.

Nous devons nous posé des questions aujourd'hui pour comprendre à quel niveau où ces hommes en veste veulent faire du Congo un terroir du business, des guerres à répétition et de mafia.

A qui profite l'Etat de siège au nord Kivu et Ituri ?

A qui profite cette prolifération des groupes armés locaux et étrangers à l'Est du Congo ?

A qui profite l'exploitation des minerais à kamituga, rubaya, à Lubumbashi, au Kasaï ?

A qui profite le gouvernement Sama Lukonde ?

A qui profite le système scolaire et universitaire congolais ?

A qui profite cette classe politique congolaise ?

A qui profitent les ressources naturelles et forestières en RDC ?

A qui profite l'administration publique congolaise ?

Dans cette approche critique, nous voulons rappeler aux citoyens ordinaires que le pays est prise en otage par une bande d'individus qui se connaissent bien et qui décident sur l'avenir tragique de la population de Bunagana, Béni, Ituri et de la RDC, en général.

Il est urgent que les intellectuels se coalisés pour apporter une lumière aux citoyens ordinaires et mettre fin à la complicité intellectuelle dans la paupérisation des citoyens congolais.

C'est maintenant que nous devons tous apprendre comment défendre avec Vivacité et rationalité notre nation car, l'heure est grave.

Nous devons en finir avec ce système socio politique de jouissance et de violence meurtrière grâce aux révoltes constructives, aux initiatives éducatives, culturelles et citoyennes.

La RDC doit renaître aujourd'hui et maintenant si oui que nous comprenons ces vrais enjeux car l'insécurité à l'Est du Congo est endogène. D'où, la vraie réponse doit être absolument endogène.