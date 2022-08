Congo-Kinshasa: Sous la bannière de Mike Tohanga/Uvira - L'association "2023 Tous derrière Fatshi" porte assistance aux orphelins et déplacés de guerre

L'association 2023, tous derrière Fatshi (TDF 2023) a organisé une descente de solidarité dans la ville d'Uvira, précisément dans le camp d'Azuri le week-end dernier. Sous la bénédiction de son président fondateur Mike Tohanga, cette association qui milite pour la victoire de Félix Tshisekedi en 2023, s'inscrit d'ores et déjà dans l'optique de prêter assistance aux personnes en situations délicates. Au cours de cette visite, des vivres et non vivres ont été remis aux orphelins et déplacés de guerre de cette partie du pays.

Sur place, enfants, jeunes et vieux, victimes des situations difficiles ont, grâce à cette visite de réconfort et de partage de repas, une fois, retrouvé le sourire.

A en croire les organisateurs de TDF, au moins 386 ménages du camp Azuri ont bénéficié des dons de la part de l'association. Dans la gibecière, se trouvaient des vivres et non vivres dont des sacs de riz, des jus, des savons... Après la remise des dons, et échanges avec cette population sur les difficultés qu'elle rencontre, un partage de repas chaud était au rendez-vous en signe de prouver l'attachement de l'association aux démunies.

Touchés par ce geste de générosité et de considération, les bénéficiaires des dons n'ont pas tari d'éloges pour témoigner leur reconnaissance à l'association et à son président fondateur. " Nous remercions sincèrement la fondation TDF pour ces cadeaux. Elle est venue essuyer nos larmes... Nous n'oublierons pas ce beau geste. Que Dieu bénisse le fondateur de l'association et que cette fois-ci ne soit pas la dernière ", ont-t-il réagi.

Pour rappel, l'association tous derrière Fatshi est une association qui se trouve dans presque toutes les provinces de la République démocratique du Congo, et dont l'objectif principal est d'œuvrer pour la réélection du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la prochaine élection présidentielle, tout en soutenant sa vision pour le pays.