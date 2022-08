Maroc: Jeux de la solidarité islamique - Belle moisson pour le Maroc

Organisés du 9 au 18 août à Konya, en Turquie, les Jeux de la solidarité islamique ont pris fin hier 18 aout. Pour cette édition de 2022, le Maroc bat son record de médailles.

Pour ces 5èmes jeux, le Maroc a engrangé un total de 62 médailles (15 en or, 13 en argent et 34 en bronze), se classant 6ème au tableau des médailles.

La moisson marocaine est répartie entre l'athlétisme, avec 14 médailles au total (4 en or, 3 en argent et 7 en bronze), le kickboxing avec 16 médailles (3 en or, 4 en argent et 9 en bronze), le taekwondo avec 9 médailles (3 en or, 2 en argent et 4 en bronze), le sport boules, avec 10 médailles (2 en or, 1 en argent et 7 en bronze), le karaté avec 8 médailles (3 en or, 1 en argent et 4 en bronze), le judo avec 3 médailles (2 en argent et 1 en bronze) et le tir sportif avec 2 médailles de bronze.