Ile Maurice: Grippe - Le climat froid et sec favorise la transmission des virus

5 709. Tel est le nombre de cas d'infections respiratoires aiguës enregistré dans les cinq hôpitaux régionaux, du 8 au 14 août, indique le responsable de la Communicable Disease Unit au sein du ministère de la Santé.

Comparativement à la semaine précédente avec 6 734 cas, le chiffre indique une baisse. Si l'on revient au mois de juillet, du 11 au 17 juillet, 8 821 cas avaient été recensés, et la semaine suivante, soit du 18 au 24 juillet, 8 478 cas, une baisse attribuée aux vacances scolaires.

Bien que cette diminution de cas soit un bon signe, le Dr Fazil Khodabocus demande au public de rester vigilant en ce mois d'août, connu comme le mois le plus froid, d'autant plus que l'hiver est rude cette année. Malgré cette baisse donc, les précautions restent de mise à cause des virus comme "le H3N2, le H1N1, les autres virus comme l'adenovirus, le rhinovirus, le Respiratory syncytial virus et aussi le Covid-19 qui est toujours en circulation" et "le climat froid et sec qui favorise la transmission des virus".

"Aussitôt que vous avez des symptômes tels que la fièvre, les maux de gorge, la toux, les courbatures et des écoulements du nez, il faut consulter", conseille le médecin.

Il recommande de maintenir les gestes barrières et de porter le masque dans des espaces clos, par exemple, en faisant du shopping, et aussi de bien se couvrir avec des vêtements appropriés afin de ne pas attraper froid. En sus des aliments riches en valeur nutritive, d'une bonne qualité de sommeil de 7 à 8 heures, la pratique d'exercices physiques, le responsable de la Communicable Disease Unit recommande de rester hydraté, même si en hiver on a moins tendance à boire de l'eau par manque de sensation de soif. Il conseille également de bien gérer le stress qui peut affaiblir le système immunitaire.

Plus de 100 000 personnes se sont fait vacciner contre la grippe. Le Dr Fazil Khodabocus rappelle que le vaccin de la grippe est toujours disponible dans les cinq hôpitaux régionaux et se fait de 9 à 15 heures.