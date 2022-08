Congo-Kinshasa: Bande dessinée - " Mbok'elengui " illustrent les réalités de la vie à Kinshasa

Scènes d'ambiances, de folies, de rêveries, de désarrois, ces auteurs présentent de manière illustrée sur cette œuvre de cinquante-deux pages le côté chaud et ambiant de Kinshasa, deux caractères qui font la beauté de cette capitale de plus de 15 millions d'habitants.

Composée de seize histoires illustrées en plus de deux cents images, " Mbok'elengui " est produite dans le but de montrer une différente facette de la ville de Kinshasa. En recueillant ces nombreuses histoires, Crebix Mozalisi et ses quinze collègues bédéistes, tous jeunes, veulent donner un autre narratif sur Kinshasa et toute la RDC.

" Nous avons réalisé que les gens vendent mal l'image du pays et de la ville, nous, en tant qu'artistes, avons voulu corriger cette image péjorative que l'on vend de Kinshasa par certains médias et certaines personnes qui ne connaissent peut-être pas en vrai cette ville. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il faut aussi présenter cette image de ce qu'on vit, ce qu'on sent et de ce qui est réellement Kinshasa, au-delà de nos tristesses ", a expliqué Crebix Mozalisi.

Aussi plaident-ils pour la prise en compte par l'Etat de la bande dessinée au Congo, comme l'explique Crébix Mozalisi : " Les bédéistes congolais, comme ceux d'autres pays d'Afrique, ont toujours le même problème, celui des maisons d'éditions et le problème des financements. Si le ministère de la Culture peut s'engager dans un soutien à l'édition, en aidant ces jeunes dessinateurs pour publier leurs œuvres et que ces œuvres soient mises à la disposition des bibliothèques, l'Etat aura joué un grand rôle ".