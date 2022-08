Congo-Brazzaville: A la découverte de... - Guylene Moumpoto, une championne très engagée

Après un parcours élogieux au championnat national juniors dames avec le sacre de son équipe, Guylene Moumpoto est une jeune handballeuse qui va, sans nul doute, surprendre le monde du handball grâce à son talent. Championne de Brazzaville et actuellement championne du Congo avec son club AS Neto, Guylene Moumpoto est un pivot qui se défend sur toute la ligne arrière.

Surnommée " Mobomi " ou la tueuse, en lingala, lors du championnat national juniors dames qui s'est déroulé dans le département de la Cuvette, cette joueuse qui s'impose sur l'aire de jeu, impose en même temps son style aux adversaires, a émerveillé les adeptes du handball. Grâce à son gabarit et son dynamisme, Guylene Moumpoto, formée à AS Neto, attire toujours l'attention du public et ne manque pas de pousser ses fans à applaudir au terme de ses gestes techniques et dribles émouvants.

Non pratiquante au départ, elle a découvert et apprécié le handball, en 2015, grâce à une amie du quartier. Depuis lors, elle s'est donnée corps et âme. " Un jour, je dois faire partie des joueuses professionnelles comme nos sœurs qui sont en Europe. Mon secret c'est simplement le travail ", lance Guylene.

Toujours concentrée et prête à booster ses coéquipières, Guylene fait partie des athlètes clés de la formation sportive d'AS Neto. Elle est considérée comme le lead de son équipe, aux côtés de sa capitaine. Son souci est de travailler encore dur afin de réaliser ses rêves. Pour cela, " le soutien matériel, moral et financier de l'Etat est nécessaire ", conclu-t-elle.