Afrique Centrale: Marchés domaniaux

Presque partout dans les principales capitales africaines les marchés domaniaux sont exceptionnels. Exceptionnels non seulement parce qu'on y achète un peu de tout, mais aussi parce qu'on y trouve beaucoup de monde : vendeurs, acheteurs, démarcheurs et transporteurs côtoient crieurs et pickpockets.

Du marché Total à Brazzaville au marché Congo à Douala en passant par le marché central à Kinshasa ; du PK 5 à Bangui jusqu'au marché de Mont Bouet à Libreville, ces lieux grouillants constituent la vitrine de la vitalité et de la diversité des peuples quel que soit leur rang ou leur classe sociale.

S'accompagnant le plus souvent d'une importante occupation de la rue, sous les formes ambulante et sédentaire, temporaire et permanente, ces espaces de vente en milieu urbain et péri-urbain résistent encore à la concurrence des grandes surfaces commerciales. La forme de commerce éphémère, parfois nomade qui s'y développe passe souvent inaperçue, malgré son rôle évident dans les économies, les échanges sociaux et l'animation en milieu rural et urbain.

Seulement, l'occupation parfois anarchique des trottoirs et avenues qui se transforment en marché improvisé pose ici un vrai problème environnemental et de santé publique du fait de l'entassement d'immondices difficiles à gérer.

La construction des marchés modernes dans les grandes agglomérations congolaises se justifie par la volonté des pouvoirs publics à résoudre les problèmes d'insalubrité et de préservation de l'environnement autour des marchés domaniaux. Ceci étant, la fermeture de ces espaces tous les dimanches pour entretien ne devrait souffrir d'aucune entorse.