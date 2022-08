Afrique: Promotion des échanges commerciaux - La Chambre de commerce Israël-Afrique et la CCIAD s'engagent

La chambre de commerce Israël-Afrique et la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar ont signé un accord de coopération en vue de développer et de promouvoir des échanges économiques et d'établir des relations commerciales, industrielles et techniques entre les deux coopérants.

L'accord, signé le 11 août dernier et composé de 14 articles est valide pour une durée de deux ans renouvelable, lit-on dans le document reçu, hier jeudi 18 août 2022. La signature de l'accord "marque une étape importante dans les relations entre Israël et le Sénégal en vue de rapprocher les deux secteurs économiques". "Nous espérons que les deux cotésvont tirer profit de cet accord", s'est ainsi réjoui Michal Gur Aryeh, directrice des Affaires économiques avec l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique au ministère des affaires étrangères d'Israël.

Mme Ayala Wittner, Pdg de la Chambre de commerce Israel-Afrique a pour sa part dit que "la chambre de commerce Israël-Afrique est le leader des chambres de commerce bilatérales d'Israël. Elle compteplus de 330 membres parmi les entreprises de pointe de l'écosystème Israélien, et est déjà présente dans 34 pays Africains ".

Le président de la Cciad, Abdoulaye Sow de magnifier l'initiative : "Notre vœu le plus cher est de voir les entreprises Israéliennes venirinvestir dans notre pays afin de pouvoir partager leur expérience dans des domaines aussi divers et variés que l'agriculture, les plastiques, les produits pharmaceutiques, la haute technologie etc.", a-t-il dit avant d'ajouter : "Notre participation au prestigieux salon AGRITECH constitue un excellent cadre d'échange sur les questions agricoles ".