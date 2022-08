Congo-Kinshasa: Musique - Extra Musica Nouvel horizon en concert à Kinshasa

Sonore Digital et le groupe Extra Musica Nouvel horizon poursuivent leur conquête au-delà des frontières congolaises. Après une longue tournée européenne de deux mois, le groupe sera de nouveau sur scène à Kinshasa, le 20 août. La scène s'ouvrira avec des artistes talentueux tels que Charabia dit Etats-Unis, Zaparo de guerre, qui sont sans doute des " atalaku ", les plus doués de leur génération.

Avec son style combinant sèbene, rumba congolaise, ndombolo et coupé-décalé, le groupe séduira le public au cours de ce concert, tant par son alchimie que par son énergie débordante. Leur musique et leurs voix vont livrer douceur, émotion et plonger le public qui sera présent à ce rendez-vous dans une poésie lyrique, comme à l'accoutumée. Le groupe qui connaît depuis un certain temps un buzz grandissant dans le monde de la musique présentera au public de Kinshasa l'exclusivité de leurs chansons contenues dans leur album " Vision ".

Ce concert valorisera leurs talents artistiques, révèlera leurs potentiels artistiques et évaluera leur savoir-faire. L'occasion est donnée pour le groupe de réviser et dynamiser davantage l'amitié séculaire qui lie les deux Congo, un cadre idéal pour échanger sur les collaborations culturelles et favoriser le dialogue interculturel.

Avant ce concert, le groupe a été en tournée européenne de deux mois. Ce périple, qui s'est tenu du 11 juin au 9 juillet, les a conduits en France et en Suisse.