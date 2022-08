Sénégal: Mercato - Boulaye Dia prêté à Salernitana

Après seulement une saison passée à Villarreal en Espagne, Boulaye Dia a pris la direction de l'Italie. L'attaquant des Lions s'est officiellement engagé avec la Salernitana en Serie A sous forme d'un prêt payant d'un million d'euros assorti d'une option d'achat. Dans sa première interview sur le site du club, le champion d'Afrique affiche son ambition de "marquer le plus de buts possibles et aider l'équipe à atteindre ses objectifs et atteindre aussi ses objectifs personnels".

Boulaye Dia passe de la Liga à la Serie A. L'attaquant international sénégalais de Villarreal a été prêté pour la saison à la Salernitana. Le club italien a annoncé hier, jeudi 18 août l'arrivée de l'ancien Rémois sur son site officiel. "L'US Salernitana annonce avoir conclu un accord avec Villarreal pour le prêt avec option d'achat de (... ).

Le joueur portera le maillot numéro 29", précise un communiqué. Selon des sources concordantes, le montant de ladite option d'achat s'élèverait à 8 millions d'euros. Décisif à dix reprises (cinq réalisations, cinq passes) en 25 matchs de Liga la saison dernière, le champion d'Afrique a d'ores et déjà affiché ses ambitions.

"J'ai de bonnes sensations et je suis content d'être arrivé ici. Je vois qu'il y a de bons terrains d'entraînement, de bonnes installations... Donc, il y a de quoi faire une bonne saison et bien s'entraîner tous les jours. Je veux donner le maximum possible, marquer le plus de buts possibles pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs et atteindre aussi mes objectifs personnels", a déclaré le Champion d'Afrique de 25 ans dans une première interview sur le site du club.

"Je ne me fixe pas des limites ni de nombre de buts. Je préfère me fixer le plus de buts possibles et faire le maximum à chaque match. J'ai parlé avec Junior Sambia et Franck Ribéry. Ils m'ont conseillé et m'ont dit tout le bien possible de cette ville, du club et des supporters. Il y a eu un bon recrutement et on va essayer de faire une bonne saison", se projette-t-il.